İstanbul

NBA'deki 11 yıllık kariyerinin tamamını Blazers'ta geçiren 33 yaşındaki oyun kurucu, sosyal medya hesabından, "Bundan sonraki bölüm için heyecanlıyım." paylaşımını yaptı.

Blazers'ın 2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçtiği Lillard, Bucks'ta iki kez "en değerli oyuncu (MVP)" seçilen Giannis Antetokounmpo ile takım arkadaşı olacak.

Takastaki anlaşmaya göre, Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara Blazers'a katılırken, Phoenix Suns ise Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson'ı aldı.

Blazers ayrıca Bucks'ın 2029'daki korumasız ilk tur seçim hakkını alacak.

NBA'de normal sezon, 24 Ekim'de başlayacak.

AA