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Alınan sonuçlar şöyle:

Konuk takımda ise Fred VanVleet'in 42 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cam Whitmore 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle oynadı.

NBA 'e 5 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 5 ribauntla oynadığı maçı kazanan Jazz, bu sezon 30. galibiyetini elde etti.

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