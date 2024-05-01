Yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranları şirketlerin maliyetlerini artırırken, küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler maliyetlerini düşürmeye yönelik attığı adımları sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırarak, şirketlerin operasyonel kararlarını gözden geçirmelerine neden oluyor.

Şirketlerin iş yüklerini hafifletmek için yapay zeka ve otomasyona yönelmesi de işten çıkarmaların devam etmesine yol açarken, teknoloji başta olmak üzere pek çok sektörden şirket personel sayısını azaltma kararlarını duyuruyor.

Çoğu teknoloji şirketinin "verimlilik yılı" olarak belirlediği ve çok sayıda çalışanının işine son verdiği 2023'ün ardından bu yıl da işten çıkarmalar sürüyor.

Özellikle ABD ve Avrupa'da çalışan sayısını azaltma kararı alan şirketlere, aralarında dünya devlerinin de yer aldığı yenileri ekleniyor.

"Maliyetleri düşürme" işten çıkarmaların başlıca nedeni oldu

ABD'de açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi olan Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, mart ayında ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ülkede mart ayında işten çıkarılanların sayısı aylık yüzde 7 artışla 90 bin 309'a ulaştı.

Ocak-mart döneminde de işten çıkarmalar, geçen senenin son çeyreğine göre yüzde 120 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 257 bin 254 oldu.

Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 59 azalışla 42 bin 442'ye düştü. Buna karşın teknoloji, en çok işten çıkarmanın duyurulduğu sektörlerin başında yer aldı.

İlk çeyrekte 66 bin 302 kişi "maliyetleri düşürme", 48 bin 352 kişi "yeniden yapılanma" ve 38 bin 619 kişi "işletme, ünite veya mağaza kapanışı" nedeniyle işten çıkarıldı.

Dünya genelinde işten çıkarmalara gidildi

Teknoloji sektöründe işten çıkarmaların kaydını tutan Layoffs.fyi verilerine göre, geçen yıl 1192 teknoloji şirketi, 263 bin 180 kişiyi işten çıkardı.

Bu yılın ilk 4 ayında da 300'e yakın teknoloji şirketi, 78 bin 500'den fazla çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Bu yıl işten çıkarmaya gideceğini açıklayan şirketler arasında Amazon, Google, Twitch, eBay, Riot Games gibi küresel şirketler yer aldı.

Aylar itibarıyla bu yıl işten çıkarmalara giden büyük teknoloji şirketleri şöyle:

Ocak

Ocak ayında Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in çalışanlarının yaklaşık yüzde 35'ini işten çıkaracağı bildirildi.

Twitch'in Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Clancy, blog yazısında, Twitch'te çalışan sayısını 500'ün biraz üzerinde azaltmaya yönelik adım attıklarını kaydederek, organizasyonlarını işin mevcut ölçeğine ve gelecekte nasıl büyümeyi beklediklerine dair ihtiyatlı tahminlere göre boyutlandırdıklarını ifade etti.

Aynı ay Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardığını bildirdi. Google ayrıca, reklam satış ekibindeki yüzlerce çalışanını da işten çıkaracağını açıkladı.

Sosyal mesajlaşma girişimi Discord, personelinin yüzde 17'sine karşılık gelen 170 çalışanını işten çıkarma kararını duyurdu.

Çinli sosyal medya şirketi TikTok, satış ve reklam birimlerindeki 60 çalışanının işine son verdi.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.

E-ticaret sitesi eBay, iş gücünün yüzde 9'una karşılık gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Yazılım şirketi Salesforce'un, 700 çalışanını işten çıkardığı bildirildi. Robot süpürge üreticisi iRobot da 350 çalışanının işine son verdi.

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünün yüzde 9'una karşılık gelen 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi. PayPal Üst Yöneticisi Alex Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Şubat

Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom'un yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldığı belirtildi.

San Francisco merkezli kimlik ve erişim yönetimi şirketi Okta'nın iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkaracağı bildirildi.

ABD'li sosyal medya şirketi Snap, küresel iş gücünü yüzde 10 azaltmaya yönelik planını duyurdu.

Dijital imza hizmeti sunan DocuSign, yeniden yapılanma kapsamında iş gücünü yüzde 6 azaltacağını açıkladı.

ABD'li perakende devi Amazon, 440 çalışanın işine son vereceğini ilan etti.

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 5 azaltacağını açıkladı. Cisco'dan yapılan açıklamada, yeniden yapılanma planıyla şirket organizasyonunun yeniden düzenlenmesi ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Genel merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan, Sony'nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.

Mart

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Facebook Messenger'ın yeniden organizasyonu kapsamında 50'ye yakın çalışanının işine son verdi.

Finansal teknoloji şirketi Stash, personelinin yüzde 25'ini işten çıkardı. Finansal hizmetler girişimi Synctera da çalışanlarının yüzde 15'inin işine son verdi.

Dell Technologies, maliyetleri düşürme ve çalışanları yeniden yapılandırma çabaları kapsamında yaklaşık 6 bin personelini işten çıkaracağını duyurdu.

Nisan

Apple'ın araba ve akıllı saat ekranı projelerini sona erdirme kararları kapsamında California'da 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı bildirildi.

ABD'li çip şirketi Intel'in de California'daki genel merkezinde 62 kişiyi işten çıkaracağı aktarıldı.

TikTok'un İrlanda'da 250'den fazla çalışanının işine son vereceği belirtildi.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın da maliyetleri azaltmak için iş gücünün yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracağı ve bundan yaklaşık 14 bin çalışanın etkileneceği bildirildi.

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba'nın, ülke içi çalışan sayısının yüzde 7'sine denk gelen 5 bin personelini işten çıkaracağı aktarıldı.