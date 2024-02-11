Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

NBA 'e 11 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti, bitime 0.7 saniye kala attığı üçlükle Stephen Curry getirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.