İSTANBUL- Oyuncu Nejat İşler, dün akşam Beyoğlu'nda görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden İşler, "Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek" şeklinde konuştu.

51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu anda iş var" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, "Sizi bu duruma getiren, geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

"51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin."

HABER: BÜLENT ÇAMCI