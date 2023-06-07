İSTANBUL - Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü, yenileme çalışmaları kapsamında Atikali Mahallesi'nde yer alan Nişancı Mehmet Paşa Camii Haziresi'nin bakım-onarımını tamamladı. Cami, medrese, sebil, türbe ve hazireden oluşan külliyenin banisi III. Murad vezirlerinden olan Nişancı Mehmet Paşadır. Külliyenin yapımına 16. yüzyılın ikinci yarısında Mimar Sinan tarafından başlanılsa da Dâvud Ağa tarafından tamamlanmıştır. Hazire, Nişancı Mehmet Paşa Türbesinin de bulunduğu, külliyenin doğu giriş kapısı çevresinde oluşmuştur. Haziredeki kabirlerin bir kısmı lahit formuna sahip olup bir kısmı pehleli ve şahidelidirler. Mezar taşralarının üzerinde yapıldıkları dönemin mimari ve sanat özelliklerini yansıtan bitkisel ve geometrik desenler bulunmaktadır.

HABER: BÜLENT ÇAMCI