Eide, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması hakkında değerlendirme yaptı.

Gazze'ye yönelik her saldırıyı "Filistinli kadın ve çocuklara ihanet" olarak nitelendiren Eide, "Ateşkes, çatışmanın her iki tarafı için de yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Gazze'deki zulmün sona ermesi için kısa vadede anlaşmaya varılmasının önemine işaret eden Eide, tarafların uzlaşmak için istekli olduklarını göstermeleri gerektiğini söyledi.

Eide, "Gazze'de yaşananlar insan eliyle yapılmış bir felaket. Son 7 aydır 2,3 milyon kişinin katlandığı acı ve zorluklar kelimelerle ifade edilemiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Eide dün, İsrail'i Refah'a olası kara saldırısı planlarından vazgeçmeye çağırmıştı.

⁠Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.