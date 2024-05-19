Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Gazze'de geçici liman inşa etmesi endişe verici. Bunun, yardımların taşınması için değil, İsrail işgalini koruma ve tehcir gibi planların uygulanması için kullanılması tehlikesine karşı uyarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu limanda çalışan ya da ABD ile işbirliği yapan Filistinli veya yabancı taraflara uyarılarda bulunulan açıklamada, Gazze'ye insani yardımların "şartsız" girmesi için bu limana alternatif olarak Refah Sınır Kapısı başta olmak üzere Gazze'deki sınır kapılarının açılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'nin hem sahilleri hem de Refah sınırı da dahil herhangi bir toprağında ABD, İsrail veya başka bir yabancı gücün reddedildiği ve direniş tarafından bu güçlerin "işgal gücü" olarak görüleceği kaydedildi.

Filistin Halk Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamada da Gazze sahiline kurulan limanın büyük bir tehlike oluşturduğuna işaret edilerek, "ABD yönetiminin Filistin halkına yönelik işlenen soykırımın baş destekçisi ve ortağı olduğu" vurgulandı.

İnşa edilen limanın, İsrail'e hizmet ettiği ve Filistin halkına destek veren dünya kamuoyunu yanıltmak amaçlı bir propaganda çabası olduğu belirtilen açıklamada, ABD yönetimine işaret edilerek, "Filistin halkına yardım etmek isteyenler öncelikle onlara yönelik savaşı ve katliamları durdurmalı, İsrail'i silah ve parayla desteklemeyi bırakmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze sahilinde veya sınır kapılarında İsrail, ABD veya herhangi bir yabancı gücün, direnişin meşru hedefi olacağı kaydedildi.

Filistin Fetih Hareketi, Gazze Şeridi'ne kurulan geçici yüzer limanın İsrail işgalini sağlamlaştırmak ve Gazze Şeridi'ni izolasyonda tutmak için olduğunu açıklamıştı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da ABD'nin Gazze'de inşa ettiği geçici limanın Filistinlilerin kullanımı için avantajlı olmadığını, bunu kendi amaçları için istediklerini ifade ederek, İsrail'in Refah'a kara saldırısından bu yana insani yardımların kesintiye uğradığı Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, yardım geçişleri konusunda kapasitesinin çok daha yüksek olduğunu kaydetmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen cuma yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan geçici limandan tırlarının yardım taşımaya başladığını duyurmuştu.