İSTANBUL- Nuruosmaniye Camii'nin Kapalıçarşı'ya açılan avlu kapısının hemen yanında yer alan ve III.Osman Çeşmesi olarak da bilinen çeşme, barok üslubun mimari ve süsleyici öğelerini taşıyor. Mermerle kaplı cephesi ve çevresini süsleyen sütunlarıyla dikkat çeken çeşmenin kubbeli ve saçaklı çatısı, görenleri kendine hayran bırakıyor. Yılların yorgunluğu ve doğal etkenler nedeniyle çeşme, son derece kötü bir durumdaydı. Restorasyon sürecine başlamadan önce, uzmanlar öncelikle mevcut durumu analiz etti ve çalışmalara hazırlık yaptı. Yüzey temizliği için özel mekanik yöntemler kullanıldı ve hasarlı parçalar titizlikle onarıldı. Restorasyon ekibi, çeşmeye orijinaline uygun on farklı renk dokusunu geri getirdi ve kitabeyi yeniden görünür kılmak için özenle varaklama işlemi uyguladı. Ayrıca, çeşmenin tesisatı da modern standartlara uygun şekilde onarılarak, yeniden suya kavuşturuldu.

HABER: METE YILMAZ