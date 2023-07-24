Istanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla yarın saat 19.00'da LFF Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin heyecanı içinde olduklarını belirten Okan Buruk, rakibin de aynı heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Zalgiris'in iç sahada tehlikeli bir ekip olduğuna dikkat çeken Buruk, "Evindeki maçlarda önemli başarılara sahip bir rakip var. Saygı duyuyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Deplasmandayız ve ikinci maç öncesinde avantaj elde etmek bizim için önemli. Elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. İnşallah yarın bizim için güzel bir maç olur." dedi.

"Oyuncu kalitemiz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi'ne hazır"

Litvanya Ligi'nin devam etmesinin Zalgiris için avantajlı bir durum olduğunu vurgulayan Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Rakibimizin bu anlamda avantajı var, hem ligi devam eden bir takım hem de kendi sahasında alışık olduğu zeminde oynuyor. Bu durum, iç saha için avantaj. Biz sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Hazırlık maçlarını tamamladık, çok uzun süre ara vermediğimiz için oyuncuların dönüşü olumlu oldu. Sentetik sahada olduğu için, hafta içinde akademimizin sahasında oynadık. Milli takımda daha önce Kerem gibi bu tarz zeminde oynamış oyuncularımız var. Onlar bize sahayı anlattı."

Takım olarak hedeflerinin yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olduğunu yineleyen Buruk, "Geçen sene oyuncularımız ve taraftarlarımız bizi şampiyonluğa taşıdı. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Oyuncu kalitemiz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi'ne hazır. Ben daha önce Başakşehir'in başında böyle bir tecrübe yaşamıştım. İnşallah Galatasaray'ın başında oyuncularımla birlikte bunu tekrar yaşarım." ifadelerini kullandı.

"Artık transfere değil, saha içine odaklanmak istiyoruz"

Zaha transferinde oyuncuyla yaptığı görüşmenin hatırlatılması üzerine Buruk, bazı isimlerle yüz yüze, bazılarıyla da video konferans yöntemiyle konuştuklarını söyledi.

Şu anda tek düşüncelerinin Şampiyonlar Ligi olduğunun altını çizen Buruk, "Listelerimiz belli, transferle ilgili Erden bey, başkanımız ve yönetimimiz çalışma içinde. Bu nedenle ben daha çok sahaya odaklandım. Çok iyi oyuncularım var kadromda. Geçen seneki başarılı kadroyu büyük ölçüde koruduk. Artık transfere değil, sahaya odaklanmak istiyoruz. Maçları en güçlü şekilde bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamaması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Buruk, "Bu durumu, Türk takımları olarak biz buraya getirdik. Buradan çıkaracak olan da biziz. Geçen sene önemli bir puan toplandı. Ülke puanı için bu sene bu maçlar çok önemli. 4 takımın da performansı çok önemli. Bundan sonraki yıllarda yeniden direkt katılabilmek için elimizden geleni yapacağız. Her tur riskli ve çok ciddi şekilde oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçının Azerbaycan'da oynanma ihtimaline yönelik soruyu ise "TFF Süper Kupa'nın nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da oynanırsa, orada Karabağ'la dostluk maçı oynamıştık ve çok taraftarımız var. Seve seve orada bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz." şeklinde yanıtladı.

Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kültüründe ve genlerinde Şampiyonlar Ligi var

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ise sarı-kırmızılı takımın yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olduğunu dile getirdi.

Zalgiris'in güçlü yanları olduğunu ancak rakibi iyi analiz ettiklerini de söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Yarınki maç bizim için zor olacak ama inşallah Galatasaray'a yakışan şekilde oynayıp avantajlı bir skor alacağız. Galatasaray kültüründe ve genlerinde Şampiyonlar Ligi var. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Biz futbolcular olarak birlikte oturduğumuz zaman bunu konuşuyoruz. Benim Galatasaray'da 4. senem ama Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıkmadım. Erken zamanda oynadığımız ön elemeler yerine artık direkt olarak gruplara katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımdaki forma rekabeti hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Ben bu takımın kaptanlarından birisiyim, forma rekabeti hiçbir zaman çekineceğim bir durum olmamıştır. Takıma güçlü ve kaliteli oyuncuların gelmesi bu anlamda çok önemli. Geçen sene şampiyon olduk ve takıma yeni katılan oyuncularla birlikte Avrupa'da başarı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA