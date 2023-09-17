Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 4-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

“Çok farklı bir Samsunspor gördük”

“Birincisi Samsunspor’u, Hüseyin Hocayı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Oynamak istediler, pozisyona girdiler ve goller attılar. Gerçekten bundan önceki maçların üstüne koyarak bugün çok daha farklı bir Samsunspor gördük. Hücum kalitesi anlamında çok iyi işler yaptılar.”

“İlk yarıda oyuna hükmettik”

“Biz de özellikle ilk yarıda hücum kalitesi anlamında, topun bizde kalması ve oyuna hükmetme anlamında iyiydik. Goller bulduk. Önemli bir skora imza atabilirdik. İkinci yarıya 3-0’lık rahat bir skorla girdik. Devamında erken bir gol yedik. Oyuncumuza çarparak girdi. Devamında bir frikik çarparak girdi. Üçlü bir baraj vardı. Üçlü bir baraja top çarptı. Futbolda bu var. Molde maçında aynısını lehimize yaşamıştık. Bugün aleyhimize yaşadık.”

“Hakim olumlu sinyaller verdi”

“3-2’den sonra oyuna hamlelerimizi yaptık. Defansif anlamda biraz daha dikkatli oynadık. Oyunun devamında dördüncü golü bulduk. Yeni oyuncularımız süre aldı. Hakim ilk defa oynadı. Bence olumlu işler yaptı. Hem taraftarın ona verdiği destek hem takım arkadaşlarının desteği, verdiği katkıyla olumlu bir sinyal verdi. Bunu antrenmanda bana vermişti. Beklediğim bir şeydi.”

“Ndombele’yi ilk defa kullandık. O da kazandığı toplarla oyun içerisinde olumlu işler yaptı. İlk yarıdaki oyun bizim için daha iyi bir oyundu. Bu oyunu önümüzdeki maçlarda devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Milli maç dönüşleri zordur. Bugün çok konsantreydiler. Özellikle ilk yarıda maçı bitirmiş olduk. İkinci yarıda rakip ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Orada da zaman zaman zorluklar yaşadık”.

“Kerem bizim için önemli”

“Kerem Aktürkoğlu, geçen sene ligin ilk haftalarında istemediği şeyler görse de ligin devamında, geçen hafta Gaziantep maçında gösterdiği performansla gol ve asist yaptı. Bugün de önemli başarıya imza attı. Bizim için önemli bir oyuncu. Kerem sahanın en iyilerinden biriydi. Taraftar da onu alkışlayarak uğurladı. Dries’in ilk yarıdaki hareketliliğiyle yarattığı pozisyonlar vardı. Hücum anlamında iyi işler yaptık. Dört gol attık. İnşallah buna devam edeceğiz.”

“Son üç maç 9 gol attık. Bu bizim için önemli. Hiç gol yememiştik. Bugün iki gol yedik. Kalenin içine giren gollerde yine bizim dokunuşumuz var. Olumlu olan ofansif gücümüzü artırmak. Tete de ilk yarı elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arasında Hakim için 45 dakika görmesini istedim. O da olumlu sinyal verdi. Zaha gelecek. Genel olarak ofansif olarak iyi işler yaptık. Önde daha kalabalık oluyoruz. Beklerin hücum bindirmeleri bizim için önemli. Lucas’ı da zaman zaman hücuma destek verirken gördük. Ofansif anlamda doğru işler yaptık.”