Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, basın toplantısına, "İstanbul'da yaşadığımız ve birçok kişiyi kaybettiğimiz bir yangın faciası vardı. Ölenlere rahmet diliyorum. Diğer başsağlığı dileğim de kameraman Samet Kulak için. O da sizler gibi aramızdan biriydi. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." diyerek başladı.

İyi performans sergileyemediklerini belirten Buruk, "Kazandık ama sahadan mutlu ayrılmadım. Bunun nedeni iç sahada ortaya koyduğumuz performansın altında kalmamızdı. Çok iyi ve kaliteli oyunculara sahibiz. Bu oyuncuların özellikle top bizdeyken daha iyi işler yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın 12. dakikasında 1-0 öne geçtiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken golü attık, maça rahat başladık. Devamında rakip bize oynama şansı verdi, bizi rahat bıraktı ama hücumda istediğimiz performansa ulaşamadık. Geçişlerde ve savunma arkasına atılan toplarda da pozisyonlar verdik. Sonunda istatistiksel olarak çok öndeyiz ama kendi kalitemizin altında bir oyun ortaya koyduk. Bunun nedenlerinden biri uzun bir lig arası olabilir. Türk futbolunda gergin de bir ortam var. Psikolojik olarak oyuncuları ne kadar hazırlasanız, rakibiniz üzerinde kurduğunuz baskı ve avantajı net bir şekilde anlatsanız da zaman zaman performansta düşüşler oluyor. Bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki maç daha da iyi bir şekilde sahada olacağız, şampiyonluk inancımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Ligin bitimine 7 maç kaldı. Bunların hepsini kazanarak sezonu bitirmek istiyoruz."

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimali

Okan Buruk, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin maça 19 yaş altı takımıyla çıkma ihtimalinin olduğunun söylenmesi üzerine Buruk, "Bu bizim sorunumuz değil. Mesela Alanyaspor maçına rakibimiz hangi kadro ile çıkacak diye bakmıyoruz. Gidip normal kadromuzla belirlenen tarihte ve saatte maçımıza çıkacağız. Şanlıurfa halkı da merakla iki büyük takımı bekliyor. Kendi programımız üzerinden gideceğiz. Rakibimiz ister çıkar ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur ama bununla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Devletimizin ve TFF'nin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını bekliyoruz"

Okan Buruk, devletten ve Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini söyledi.

Saha dışındaki tartışmaların takımı nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Saha içinde kalmak ana amacımız. Dışarıya çok fazla kulak asmak istemiyoruz. Herkes her şeyi söyleyebilir. İsteyen istediğini söylüyor ve yaptırıyor ama karşılığında bir ceza almıyor. Tehdit eden de farklı davranan da karşılığında cezasını almıyor. Böyle bir özgürlük varken bunu kullanmak isteyenler oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü olarak ben hep sahada kalmak istediğimi söylüyorum. Çünkü Fenerbahçeli oyuncularla, teknik ekibiyle arkadaşız. Milli takım kampında Galatasaraylı, Fenerbahçeli oyuncular birbiriyle sarılıyor, birlikte tatile gidiyorlar. Futbol camiasında, gerçekten futbolun içinde olan futbolcular, teknik adamlar, gazeteciler olarak arkadaşız, dostuz. Sokakta da farklı takımı tutanlar el ele, kol kola ama bunu bozmak isteyen insanlar ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili zamana ihtiyaç var. Futbolun gerçek sahipleri burada kalacak, olmayanlar bu işten çekilecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımların teknik heyetiyle, futbolcularıyla dostluğumuzu ortaya koymamız gerek. İşin gerçeği bu. Diğerinin gerçekçi olduğuna inanmıyorum. İnsanlar provoke ediliyor. Bu ülkede Halil Umut Meler'in dövülmesi yaşanmadı mı? Herkes ayağa kalktı, ziyarete gitti ama yine benzer şeylerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da spor için üzücü. Devletimizin ve TFF'nin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını bekliyoruz. İki çok başarılı takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında inanılmaz çekişme var. Son yılların en çekişmeli ligi yaşanıyor. İkisi de kazanarak devam ediyor. Bizim 7 maçımız, Fenerbahçe'nin 8 maçı var. Avrupa için mücadele eden takımlar var. Burada sahaya ve şampiyonluğa odaklanmamız bizim için daha doğru olacak."

Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına değinerek, "Tartışmaların dışında kalmak istiyoruz. Doğrudan beni ve çocuğumu hedef alan konuşmalar oluyor. Yakında farklı kitleler hedef alınabilir. Başkanımız, Erden Bey, futbolcular hedef alınıyor. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta biz dost ve arkadaşız. Uzun yıllar futbolun içinde bir arada olacağız. Daha çok saha içinde kalıp cevap vermeden yolumuza devam etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.