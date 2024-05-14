İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Meclis toplantısında İSKİ Genel Kurulu da yapıldı.

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32,28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34,14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49,17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46,49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71,10 lira olması istendi.

Teklifte iş yerlerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademenin kademe oranı 0-15 olarak değiştirilerek 62,14 lira olan fiyatın yüzde 36 zamla 84,51 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 71,88 liradan yüzde 44 zamla 89,49 liraya, yeni eklenen 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 71,88 liradan yüzde 53 zamla 109,98 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 71,88 liradan yüzde 60 zamla 114,99 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Tarife Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, "Suyun, temel insani ve zaruri bir hak olduğunu bu meclisteki herkes bilir. Bu insani hakkın bilinmesine rağmen bugün suya yapılmak istenen konutlarda yüzde 53'lere ve iş yerlerinde yüzde 60'lara varan zamlarla karşı karşıyayız. Yapılan zamların İstanbul'da yaşayan halkımız için makul ve kabul edilebilir düzeyde olmadığını değerlendiriyoruz. AK Parti Grubu olarak 11, 12, 13 No'lu tekliflere muhalefet şerhimizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

İBB Meclisi'nde İSKİ'nin su zammı tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yapılması tartışıldı.

İBB Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda İSKİ Genel Kurulu da yapıldı. Kurulda, İSKİ'nin denetçi seçimi, kadro değişiklikleri, denetim ve faaliyet raporu maddeleri görüşüldü.

"Bugün gündemimizde olan tarife teklifimize desteğinizi arz ediyorum"

Kurulda konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, abone sayısının 7 milyona yaklaştığını söyledi.

2023 yılında İstanbul'a 24 içme suyu arıtma tesisinden 1 milyar 117 milyon metreküp arıtılmış su verildiğini ifade eden Başa, şehirde günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon metreküpü geçtiğini belirtti.

İSKİ'nin bütçesinden bahseden Başa, şöyle konuştu:

"2023 yılında bütçe gerçekleşmesi 25 milyar 596 milyon lira, bütçedeki yatırım giderleri gerçekleşmesi ise 9 milyar 523 milyon lira olmuştur. Enerji giderleri ve yatırım maliyetlerindeki olağan dışı artışa rağmen son 5 yılda bütçe harcamalarımızın ortalama yüzde 43'lük kısmı yatırıma dönüştürülmüş ve böylece yatırımcı kuruluş kimliğimiz sürdürülmüştür. Bu durumun devam edebilmesi, İstanbul halkının ihtiyaç duyduğu yatırımların ve Meclisimizde kasım ayında onaylanan bütçemizin gerçekleşebilmesi için bugün gündemimizde olan tarife teklifimize desteğinizi arz ediyorum."

"5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardılar"

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İSKİ'nin, 2018'de hiç borcu yokken 2019 yılı sonu itibarıyla borcunun 350 milyon 716 bin 419, 2023 yılı sonunda ise 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldiğini söyledi.

Kaynar, "5 yılda İSKİ'nin borcu yüzde 4 bin 790 oranında artmış." dedi.

Su zam teklifine değinen Kaynar, "Ekrem İmamoğlu, İBB mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. 2023 yılı sonu itibarıyla 23,72 liraydı. Zam teklifinde en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo buyken, diğer kalem ve kademelerde ise durum daha vahim. Diğer kademelerde ve alanlarda 1 metreküp su 114,99 lira. Bu zamdan sonra, İSKİ 1 metreküp suyu 115 liraya satacak." ifadelerini kullandı.

Kaynar, İSKİ'nin mevcut su kaynaklarına ek 1 metreküplük yeni bir su kaynağı bile eklemediğini belirtti.

"Bizim için kıymetli olan uzun vadede bu şehrin su sorunu yaşamamasıdır"

CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir, eskiden köylerde suyun dağlardan gelip içildiğini, daha sonra ise evlere hortumlarla getirildiğini, depolandığını ve bunun suyun yolculuğu diye tarif edildiğini ve bu yüzden masraf oluştuğunu söyledi.

İBB Meclisi'nde, İSKİ'nin 7 kere zam talebine "hayır" denildiğini belirten Demir, suya zam teklifi konusuna değinerek, "Bu şehrin yüzde 90 abonesinin kullandığı ilk kademe konut suyuna yüzde 36'lık bir fiyat artışı yapıldı. Bizim için kıymetli olan şeylerden biri uzun vadede bu şehrin su sorunu yaşamamasıdır. İktidar tarafından 2023-2024 yılı için koyduğu yüzde 36 enflasyon hedefine göre İBB ve İSKİ olarak bu hedefin çizgisinde kalarak, ötesine geçmeyelim' dedik." diye konuştu.