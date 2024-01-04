Haber: Damla Oya Erman

Gibson, klasik video oyununun neredeyse 40 yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana bu oyunu başarıyla tamamlayan ilk insan oyuncu olabilir.

Gibson'ın "Blue Scuti" takma adıyla paylaştığı bir YouTube videosuna göre, genç oyuncu Tetris'in 157. seviyesine ulaşarak oyunu tamamlamış görünüyor. Ancak, bu büyük başarı, oyunun çökmesine neden oldu ve Gibson, "Bayılacağım, parmaklarımı hissedemiyorum" şeklindeki tepkisiyle viral oldu.

Videonun açıklama bölümünde Gibson, "Bu oyunu oynamaya başladığımda, oyunu hiçbir zaman çökerteceğimi veya yenmeyi beklemezdim" ifadelerini kullandı. Gibson'ın bu oyunu tamamlaması, 1984 yılında Sovyet bir mühendis tarafından yaratılan ve Nintendo Entertainment System'de popüler hale gelen Tetris'in hala ne kadar çekici ve zorlu bir oyun olduğunu gösteriyor.

Tetris, yıllar içinde 200'den fazla resmi varyantı ve 70'ten fazla sistemde piyasaya sürülen bir oyun olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 2006 yılında piyasaya sürülen Electronic Arts tarafından geliştirilen mobil versiyonu ise 100 milyon kez satılarak tüm zamanların en çok satan üçüncü video oyunu oldu.

Gibson'ın başarısı, Tetris'in basitliği ve zorluğunun bir kombinasyonu olarak değerlendiriliyor. Oyunun yaratıcısı Alexey Pajitnov, Tetris'i yaratırken oyunun bağımlılık yaratan bir yapısı olduğunu söylemişti. Tetris'in basit kuralları, hızla yayılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağladı.

Gibson'ın bu başarısı, Tetris dünya şampiyonalarında yüksek seviyelere ulaşan oyuncuların sayısının arttığı bir dönemde geldi. Ancak, Gibson'ın Tetris oyununda elde ettiği başarı, oyun dünyasında birçok oyuncunun hala keşfetmeye devam ettiği yeni zorluklar ve başarılar bulunabilecek bir oyun olduğunu gösteriyor.