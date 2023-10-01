TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-0 kazandıkları müsabakayı değerlendiren Colley, “Camiamız ve taraftarlarımız için bugün üç puan almamız çok önemliydi. Zor zamanlar yaşadık. Bu maçı final gibi gördük ve kazanmak için her şeyimizi verdik. Bugün birçok top kazandım. Önemli olan kazanmaktı, mutluyuz. Bu galibiyet bize öz güven verecektir. Deplasmanda oynamak zordur. Futbolda inişler çıkışlar olur. Önemli olan konsantre olabilmek ve bunu sürdürebilmektir. Gol yemeden kazanmak da ayrı bir mutluluk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.