Selimiye Mahallesi'nde 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen üç katlı konak, Büyükşehir Belediyesince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının da desteğiyle restore edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konağın açılışında, belediyelerin sadece altyapı çalışması yapmadığını söyledi.

Belediyelerin üstyapı da yaptığına işaret eden Güler, "Bunun en önemli örneklerinden birisi de kültür ve sanat faaliyetleridir. Bu çalışmalar hem bizi geçmişimizle birleştiriyor, güzel bir köprü oluşturuyor hem de gelecek için projeksiyon yapılmasını sağlıyor." dedi.

Güler, Ordu'daki tarihi binaları teker teker hizmete açtıklarını, böylece şehri geleceğe taşıdıklarını vurguladı.

Altınordu ilçesinin güzel eserlerinden biri olan Selimiye Konak'ın adeta mücevher hassasiyetiyle işlendiğinin altını çizen Güler, "Hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burası yeni sanatkarların doğacağı bir kültür merkezi olacak." diye konuştu.

Davetliler, konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan konağı gezdi.

Yaklaşık 1 yılda tamamlanan restorasyon kapsamında konağın zemin ve ahşap döşemesi değiştirildi, özgün haline uygun şekilde çıtalı, işlemeli ve müzeyyen tavanlar ile pencere imalatı gibi birçok işlem geçekleştirildi.