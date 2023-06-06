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Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Kaygı, "Şu anda bir sorunumuz yok. Kapalı yolumuz kalmadı." dedi.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, aşırı yağışlarla birlikte heyelanlar olduğunu belirterek, kapanan yolların hepsini açtıklarını söyledi.

Bazı noktalarda heyelanların meydana geldiği ilçede, fındık bahçelerinde de zarar oluştu.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak sonucu Yoğunoluk, Kaynartaş, Kiraztepe, Şenbolluk ve Başönü mahallelerinde yollar hasar gördü.

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