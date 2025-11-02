ANKARA (AA) - Groom, 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temasıyla dünyanın dört bir yanından liderleri İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

'IDEALS' adlı tıbbi yardım kuruluşunun eş başkanlığını yaptığını belirten Groom, 2014'ten itibaren daha yoğun olmak üzere 2009 yılından bugüne Gazze'de yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Groom, 'Bu çatışma öncesinde, muhtemelen 40 defadan fazla Gazze'ye gitmişimdir. Bu savaş başladığından beri, tabii ki bu bir savaş değil barbarca bir toplu katliam ve sakatlama. O yüzden buna çatışma diyelim. Yardım kuruluşum 16 kez, ben ise 4 kez gittim.' diyerek, yakın zamanda Gazze'ye girme taleplerinin reddedildiği bilgisini verdi.

Gazze'de bulundukları zaman zarfında bir grup cerrah ve anestezi uzmanı olarak 3 ila 4 hafta boyunca her günü yaralı hastaların bakımına ayırdıklarını dile getiren Groom, 'Böylece bütün günü parçalanmış bedenler ve kopmuş uzuvlarla geçiriyoruz ve Gazze'de yaşanan iğrençliklere ilk elden tanık oluyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Gıda yardımlarının bulunduğu yerden yürüme mesafesinde insanlar açlıktan ölüyor'

Groom, Gazze'de hiçbir şeyin yeterli miktarda olmadığına dikkati çekti.

'Bana Gazze'nin neye ihtiyacı olduğunu sorarsanız ilk olarak bombardımanın durması gerektiğini söylerim. Ateşkes olduğunu biliyoruz ama bombardıman durmadı. Bombalarla ateşkesin uygulanmasını sağlamak, bizim için küfürlü bir dil kullanmak gibi.' diyen Groom, ateşkes öncesinde her gün 100 veya daha fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, ateşkesin ardından 3 gün önce aynı sayıda insanın öldürüldüğünü söyledi.

İnsani yardımların önemini vurgulayan Groom, şöyle devam etti:

'Gıda yardımlarının bulunduğu yerden yürüme mesafesinde insanlar açlıktan ölüyor. Bir sonraki ihtiyacımız, kalan tıbbi tesis ve kaynakların acil olarak değerlendirilmesi. Çok büyük bir yıkım var ama yine de çalışabiliyoruz. Bu yüzden acil ihtiyaçların değerlendirilmesi gerekiyor çünkü hala orada olanları desteklersek uluslararası toplumun tıbbi tesisler göndermeye karar vermesinden çok daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir şekilde yardım sağlayabiliriz. Sahra hastaneleri bir hastanın gelip durumu stabilize edildikten sonra nakledilmesi için bir tahliye hattına bağlı olan askeri bir kavramdır. Gazze'deki sahra hastaneleri, oradaki yerleşik hastanelerin kapasitesine yakın bir kapasiteye sahip değil ve olamaz da. Bu hastaneler mümkün olan en kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmeli.

Küçük bir örnek vermek gerekirse sahra hastanelerinde oksijen jeneratörleri yok, yoğun bakım yatakları yok, kan nakli kapasiteleri yok. En ağır yaralı hastaları tedavi edemezler.'

'Su, yakıt ve insan yaşamı için gerekli her şey silah olarak kullanılmış gibi görünüyor'

Groom, tıbbi ekipman ve malzeme yardımının ulaşmamasıyla Gazze'deki tedavi yöntemlerinin 100 yıldan fazla süre önceki yöntemlere dönüştüğünü söyledi.

'Gazze'de pek çok şey silah olarak kullanılmış gibi görünüyor.' diyen Groom, şunları ifade etti:

'Oradayken sadece hastalarımızın açlıktan iyileşememesi ve yaralarının enfekte olması söz konusu değildi, aynı zamanda Filistinli meslektaşlarımız da yeterince yemek bulamıyor. Bu yüzden bize göre gıda da silah olarak kullanılmış gibi görünüyor. İnsani yardım kesinlikle silah olarak kullanılmış. Su, yakıt ve insan yaşamı için gerekli her şey silah olarak kullanılmış gibi görünüyor.'

Son sayıma göre Gazze'de 1700'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini dile getiren Groom, 'Ve bu bizim için özel bir anlam taşıyor çünkü bu insanların çoğunu tanıyoruz.' dedi.

Groom, Gazze'de atılması gereken ilk adımın saldırıların durdurulması olduğunu vurguladı.

'Ateşkes olduğunu söylemek çok güzel ancak bombalamaların devam ettiği bir ateşkes, ateşkes değildir.' görüşünü paylaşan Groom, şunları dile getirdi:

'İkincisi, lütfen kapıları açın, gıda girişine izin verin. Daha fazla gıda giriyor ancak bu yeterli değil. Üçüncüsü, insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi. Benim gibi yardım edebilecek konumda olan kişilerin de girişine izin verilmeli. Dördüncü olarak, ilaç ve ekipman sağlanmalı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 60 günlük bir ateşkes sonrası iyileşme planı içeren bir çerçeve planı hazırladı. Bu, çok büyük bir çerçeve. Bizim gibi küçük gruplar da bu büyük yapboza küçük bir parça katkıda bulunabilir.'

Birçok çatışma ve afet bölgesinde yaralıları tedavi ettiğini anlatan Groom, 'Hepsini bir araya getirsek bile, bu felaketin dehşeti ve kötülüğüyle boy ölçüşemezlerdi.' değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Büşranur Keskinkılıç,Nuri Aydın