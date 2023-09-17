Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçta beklentilerinin farklı olduğunu, istedikleri gibi bir akşam olmadığını söyledi.

Karşılarında kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduğunu ifade eden Özköylü, şunları dile getirdi:

"İlk yarıda maalesef birebir oyunda çok zayıf kaldık. Onların topu almasına, oynamasına, dripling yapmasına, yaptıkları koşulara cevap vermede maalesef eksik kaldık. O dirençsizlik maalesef pozisyonlar yememize, goller yememize neden oldu. 4-2 yakaladığımız pozisyonda doğru tercihi kullansak belki öne geçsek ne değişebilirdi? Ne olabilirdi? Belki motivasyonumuz, direncimiz daha çok artabilirdi. Ama özellikle ilk yarıda golü bulana kadar Adana Demirspor takımı öndeki etkili oyuncularını çok iyi kullandı."

İkinci yarı pozisyonlara girdiklerini anlatan Özköylü, "İyi de pozisyonlarımız var ama maalesef biz değerlendiremedik. Onlar değerlendirdi. Değerlendiren takım maçı kazanmış oldu. Oyuncularımızın ikinci yarıda verdiği tepki iyiydi. Oynadığımız oyun bize göre daha istediğimiz gibiydi. Rakibe sıkıntılı anlar yaşattığımız dakikalar oldu. Pozisyonlar da bulduk ama maalesef son vuruştaki beceri eksikliğimiz veya kalite eksikliğimiz sonucun bugün böyle olmasına sebep oldu." diye konuştu.

AA