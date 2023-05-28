İSTANBUL- Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı. Usta oyuncu Demet Akbağ, oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda kullandı kullandı.

Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ'ın "O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" dediği duyulurken buna karşın kadının "Tamam, siz çok sempatiksiniz maşallah" dediği duyuldu. Bunun üzerine Akbağ, "Evet, çok şükür sizin gibi olmadım hiçbir zaman" şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra basın mensuplarının yanına giden oyuncu "Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş" şeklinde konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN.