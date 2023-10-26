Ankara

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Başkanı Naci Atalay, Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) Başkanı Enis Şener, Ankara Eğitim Platformu (AEP) Başkanı İbrahim Gündüz imzasıyla yayımlanan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın gurur ve coşkusunun yaşandığı vurgulandı.

Ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için eğitim seferberliği başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran duyulduğu ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkan, vatanını, milletini seven, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak nesiller yetişmesinde önemli roller üstlenen özel öğretim kurumlarının bayrağı daha da ileri götürmek için gayret edeceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının kısa süre içerisinde hayata geçirdiği köklü değişikliklerin son derece isabetli ve Türkiye Yüzyılı'nda milli eğitim sistemi için hayati adımlar olduğu ifade edilen açıklamada, "Özel öğretim kurumları olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle son 6 ay içerisinde hayata geçirdiği yenilik ve yaptığı değişimleri büyük bir takdir ile karşılıyor ve başarıya ulaşması için elimizden gelen katkıyı ve desteği vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere bakan yardımcıları, genel müdürler ve emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür edildi.

"Öğretmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için SGK, vergi gibi avantajlar sağlanmalı"

Salgın sürecinden başlayarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ekonomik darboğaz oluştuğu belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en şiddetli depremi yaşanmış ve üstüne bölgemizdeki savaşlar eklenmiştir. Tüm sektörlerin hissettiği bu olumsuzlukların etkisi eğitim sektöründe de en üst seviyede olmuştur." denildi.

Salgın dönemindeki ücret iadeleri ve öğrenci kayıpları ile özel öğretim kurumlarına verilen teşviklerin kaldırılmasının sıkıntıları derinleştirdiği ifade edilen açıklamada, bu süreçten öğretmenler de dahil olmak üzere özel öğretim kurumlarını oluşturan tüm paydaşların olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Özel eğitim kurumlarının bu süreçte öğretmenleri, imkanlar ölçüsünde mağdur etmemeye çalıştıkları anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan sonra da kurumlarımızın koşulları iyileştiği oranda bunu öğretmenlerimizin ücretlerine yansıtmak ve sektörümüzü cazip hale getirmek için çaba harcayacağız. Öğretmenlerimizi mağdur eden, istisnai de olsa, bazı kurumlarla mücadelemiz de devam ediyor. Özel okullarımız eğitim sistemimizin inovatif yönüne ve gelişimine katkı yapan konumda bulunmaktadır. Özel okullarımızın yaşatılması ülkemizin geleceği için kritik öneme sahiptir. Bu zorlu dönemi daha kolay ve kısa sürede atlatmak için eğitimin, desteklenen sektörler kapsamına alınmasını bekliyoruz.

Ayrıca özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için devlet okullarında çalışan öğretmenlere tanınan SGK, vergi gibi avantajları devletimizin özel öğretim kurumlarının öğretmenlerine de sağlayacağına yürekten inanıyoruz."