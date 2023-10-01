Haber: Elif Hayvalı

600 yıllık imparatorluğun ardından kurulan Cumhuriyetimizin ilanına farklı bir pencereden bakan, bu yönüyle de sinema tarihimizde bir ilk olma özelliği taşıyan “Son Akşam Yemeği” filminde, Türk kadınının modern yüzünü temsil eden Latife Hanım’ı yetenekli ve güzel oyuncu Pelin Akil canlandırıyor.

Takvimler 1923’ü gösterdiğinde Çankaya Köşkü’nün üst katında Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım ve mebuslar ertesi gün ilan edilecek cumhuriyetle birlikte yeni bir yönetim şekline geçişi tartışıyordur. Köşkün alt katındaki mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden baş aşçısından yamağına kadar tüm mutfak çalışanları hem olan biteni anlamaya çalışmakta hem de kendi dünyalarındaki çalkantılarla uğraşmaktadır.

Latife’yi çok sevdim

Senaryoyu okurken daha önce bakılmamış bir açıdan yazılan çok özel, farklı bir cumhuriyet filmiyle karşı karşıya olduğunu anladığını ve heyecanlandığını belirten Pelin Akil, “Çok yalın, akıcı ve okurken içinize işleyen sıcacık bir anlatımı vardı” diyor.

Pelin Akil; “Atatürk’ün eşi olması dışında Latife Hanım nasıl biri, ne sever, tavrı, duruşu gibi konularda hiç bilgim yoktu. Senaryoyu okurken gözümde canlanan anları besleyecek, ona ruh katacak verilere ihtiyaç duydum. Araştırırken Latife’yi çok sevmeye başladım. Atatürk’ün onda bulduğu, sevdiği özellikleri anlamaya çalıştım” dedi.

Latife Hanım'ın Atatürk’e bağlılığına hayran kaldığını anlatan ünlü sanatçı; “Daha tanışmadan Mustafa Kemal Paşa’nın gazetede gördüğü fotoğrafını keserek kolyesine takan, o kolyeyi de boynundan hiç çıkartmayan, Ata’sına gönülden bağlı bir kadın. Ben de oynarken hissettiğim bu yoğun duygularla rolüme yoğunlaştım. Böyle özel bir projede böyle özel ve önemli bir karakteri canlandırıyor olmanın gururunu hissediyorum. Çalışırken gördüğüm, kamera arkası ve önü arkadaşlarımın da yaptıkları işe sıkı sıkıya sarılmış olmaları, inanmaları beni çok heyecanlandırıyor, çıkacak sonucu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. 27 Ekim’i dört gözle bekliyorum” dedi.

27 Ekim’de vizyona girecek, CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filminde Onur Tuna ile birlikte, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi yıldız isimler yer alıyor.