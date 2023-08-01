Polis Meslek Yüksekokulları için 2023-2024 eğitim yerinde 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Bu alımlardan 2.000 kontenjan erkek adaylar için, 500 kontenjan ise kadın adaylar için ayrıldı.

Başvurular, 9 Ağustos tarihine kadar internet üzerinden mümkün oluyor. Adaylar başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları ve ilgili koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Polis Meslek Yüksekokulları, adaylardan polislik mesleğine uygun özellikleri taşıyan, fiziki ve akademik özelliklere sahip olmalarını beklemektedir.

Başvuruyu sona erdirmenin ardından adaylar, gerekli değerlendirmelerin yapılması için ilgili sınav ve görüşmelere tabi tutulacaktır. Bu operasyonun gerektirdiği uygun adaylar Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim alarak polis mesleğine adım atmayı elde edeceklerdir.