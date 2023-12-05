Haber: Mert Osman Erman

Polis, daha önce Pazartesi gecesi bir konuttan bir sinyal tabancası ateşleyen birinin bildirimlerine yanıt verdiklerini söyledi.

Olay yerindeki polisler sadece hafif yaralanmalardan rapor verdi.

Ancak şüphelinin yaralanıp yaralanmadığı veya yakalanıp yakalanmadığı belirsiz.

Çevredeki bazı sakinler, evlerinin sarsıldığını sosyal medyada belirtti.

Olay yerindeki polisler sadece hafif yaralanmalardan rapor verdi. İtfaiye yangını söndürdü.

Arlington County polisi, X, eski adıyla Twitter'da şunları paylaştı: "Memurlar, arama emrini uygulamaya çalıştıkları sırada, şüpheli evin içinde birkaç el ateşledi.

"Ardından, evde bir patlama meydana geldi ve memurlar patlamanın koşullarını araştırmaya devam ediyor."

Bir çevrimiçi video, patlamanın meydana geldiği sırada Swat ekibine ait bir aracın evin üzerine ilerlediğini gösteriyor.

Bazı sakinler polis tarafından tahliye edilirken, diğerleri yerinde sığınmaları söylendi.

Bir görgü tanığı olan Jim Mathews, patlamadan önce X'te şunları paylaştı: Birkaç sinyal ateşlendiğini gördüm.

"Sanki sinyal ateşleniyormuş gibi görünüyordu," dedi. "15-20 saniye sürerdi. 5 dakika kadar içinde birkaç tane."