Haber: Damla Oya Erman

Sektör, dünya genelindeki karbon emisyonlarının yüzde 2.5'ini oluşturmasına rağmen, diğer sera gazları ve uçak motorları tarafından oluşturulan ısınma etkisi nedeniyle aslında daha yüksek bir iklim etkisine sahiptir.

Uçuş talebinin artması beklenirken, ticari uçak filosunun 2042'ye kadar iki katına çıkması bekleniyor. Havacılık endüstrisinin, sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF), elektrifikasyon ve hidrojen gibi çeşitli teknolojik çözümleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Ancak, bu çözümlerin maliyeti ve altyapı zorlukları gibi engellerle karşılaştığı ifade ediliyor. Bu nedenle, sektörün sürdürülebilirliğini artırmak için bir dizi teknolojik ve operasyonel gelişmenin bir kombinasyonunun gerekebileceği vurgulanıyor.