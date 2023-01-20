AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız

TBMM - Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifine işaret ederek, "Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili herhangi bir hak kaybı olmaksızın doğrudan kadroya geçirilmesi söz konusu olacak, dün bir önergeyle bu hususu da hüküm altına aldık." diye konuştu.

"Beş adım atacağız." dediklerini ve 4'ünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Şimdi sıra EYT'de. İnşallah onu da yasalaştırmak suretiyle beş adımın tamamını da hayata geçirmiş olacağız. Biz AK Parti olarak verdiğimiz sözü tutan ve onu yerine getiren bir kadroyuz. Bizi 'namus sözü' verip onu çiğneyenlerle kimsenin karıştırmaması gerektiğini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "En kısa sürede bu konuyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız. Şubat ayı içerisinde yasalaştırıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük bu takvimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonunda görüşmelerinin salı günü devam edeceğini bildiren Akbaşoğlu, toplumun değerlerinin bütün partilerin gündeminde olması, Anayasa değişikliği noktasına gelmesi ve bunun görüşülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, 400 oyun üzerinde bir oyla Genel Kurul'da 2 maddeden müteşekkil Anayasa değişikliği teklifinin hayat bulmasını ve bu konuda toplumun talebinin yerine gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

"2023 yepyeni bir başlangıcın miladı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine yönelik 14 Mayıs'ı işaret ettiği konuşmasına dikkati çeken Akbaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah hayırlara vesile olsun. Milletimizin esenliğine, birlik beraberliğiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde yepyeni bir adil ve merhametli dünyanın kurulmasına vesile olacak Türkiye Yüzyılı'nı, yüzyılın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la inşallah büyük bir zaferle neticelendirsin. AK Parti, Cumhur İttifakı olarak öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek."

"2023 yepyeni bir başlangıcın miladı olacak." diyen Akbaşoğlu, yapılacak seçimlerde hem yasama organında Cumhur İttifakı'nın milletvekilliği çoğunluğunu hem de ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor oyla bir netice elde edeceğine yürekten inandıklarını belirtti.

Seçim tarihi işaret edildiğinde bu konuyla ilgili altılı masanın bir açıklama yapacağını söylediklerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Şimdi altılı masanın adayını ortaya koyma sırası geldi. Onların adayı kim olursa olsun bizim en ufak bir tereddüdümüz söz konusu değil. İster şu, ister bu... İthal danışmanlarla ortaya koyacakları stratejiler çerçevesinde hangi siyasi atraksiyonlarda bulunursa bulunsunlar inşallah bir önceki seçimde olduğu gibi seçim sonuçlarını 'adam kazandı' şeklinde neticelendireceğimize olan inancımızı ifade ediyorum." yorumunu yaptı.

"Herhangi bir farklılık asla ve kata söz konusu değildir"

Akbaşoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM'de sıraya girmiş kanun tekliflerinin kendi takvimlendirmesi içerisinde ele alınarak yasalaştığını kaydeden Akbaşoğlu, EYT ile ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teknik çalışmasını bitirdiğini, AK Parti milletvekillerinin EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

EYT düzenlemesiyle ilgili detayların sorulması üzerine Akbaşoğlu, "Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması sürecidir. Bu konuda, şubat ayı içerisinde yasalaştığına ve martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir. Herhangi bir farklılık asla ve kata söz konusu değildir." diye konuştu.

"Biz, bütün vesayet odaklarını hizaya getirdik"

The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akbaşoğlu, "Uluslararası vesayet odaklarıyla bir mücadelemiz söz konusu. Biz, bütün vesayet odaklarını hizaya getirdik." dedi.

Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aziz ve asil milletimizin helal oylarıyla seçilen devlet başkanımız, ordularımızın başkumandanı ve milletimizin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tabii ki Batılıların saldırması boşuna değil. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yepyeni bir dünya olduğunu, onlar gayet iyi biliyorlar. Bu sebepledir ki; Sayın Biden, 'Türkiye'de bir masa kuracağız, masayı genişleteceğiz, muhalefeti destekleyeceğiz, Erdoğan'ı devireceğiz.' diyor. Dolayısıyla bu stratejinin gereği olarak o derginin bu şekilde başlık atmasını, Batılıların stratejisinin bir parçası olarak görmek mümkün. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar ne içerideki ne dışarıdaki vesayet odakları asla ve kata başaramayacaklar. Bu sefer yenilecekler, milletimiz onlara gereken cevabı inşallah sandıkta en güçlü bir şekilde verecek ve yepyeni bir dönemin başlangıcı 14 Mayıs 2023 olacak."