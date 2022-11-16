AkÅŸener: Ä°ktidarÄ±n esas Ã¶nceliÄŸi, terÃ¶r eylemine yapÄ±lmadan engel olabilmektir

ANKARA -Â Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelede hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶zden kaÃ§amaz, hiÃ§bir ÅŸey atlanamaz, hiÃ§bir aÅŸamada hata yapÄ±lamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadelede yapÄ±lan ilk hata, son hatadÄ±r. Bu yÃ¼zden de terÃ¶rle mÃ¼cadelenin bazÄ± altÄ±n kurallarÄ± vardÄ±r. Evet, devlet failleri ivedilikle yakalamakla gÃ¶revlidir ama iktidarÄ±n esas Ã¶nceliÄŸi, terÃ¶r eylemine daha yapÄ±lmadan engel olabilmektir" dedi.



Ä°YÄ° Parti lideri AkÅŸener, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. AkÅŸener, Ä°stanbul'da 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda takdir toplayan ve cumhuriyetin kuruluÅŸundan bugÃ¼ne kadar hangi iktidar tarafÄ±ndan yÃ¶netilirse yÃ¶netilsin, terÃ¶re karÅŸÄ± duruÅŸu her daim son derece net olan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir devlettir. BÃ¼yÃ¼k dava adamÄ± rahmetli DÃ¼ndar TaÅŸer, vatanÄ±mÄ±zÄ±n stratejik konumunu tariflerken,Â 'Biz Ã§adÄ±rÄ±mÄ±zÄ± sÄ±rtlanlarÄ±n yolu Ã¼zerine kurmuÅŸuz' der. Bu muhteÅŸem tespit, bugÃ¼ne kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±n da bugÃ¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz taarruzlarÄ±n da hatta gelecekte yaÅŸayabileceklerimizin nedenini de Ã§ok gÃ¼zel anlatÄ±r. Evet, biz Ã§adÄ±rÄ±mÄ±zÄ± sÄ±rtlanlarÄ±n yolu Ã¼zerine kurmuÅŸuz. Ancak aynÄ± zamanda tÃ¼m saldÄ±rÄ±lara ve tuzaklara karÅŸÄ± Ã¶nlem alabilecek gÃ¼Ã§teyiz" dedi.



'TERÃ–RE ASLA TESLÄ°M OLMAYACAÄžIZ'



TÃ¼rk milletinin zor gÃ¼nleri olduÄŸunu ancak kadim devlet geleneÄŸi ve fedakar milletin, her tÃ¼rlÃ¼ belayÄ± savuÅŸturmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ AkÅŸener, "DolayÄ±sÄ±yla dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de aziz vatanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerindeki planlarÄ±nÄ±, terÃ¶r Ã¼zerinden uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸanlar ÅŸunu iyi bilsin kiÂ biz devlet ve millet olarak bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶rle 40 yÄ±ldÄ±r sarsÄ±lmaz bir iradeyle mÃ¼cadele ediyoruz. DeÄŸil 40, 140 yÄ±l olsa da terÃ¶re asla teslim olmayacaÄŸÄ±z. Milletimizin terÃ¶re karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r; her daim dik durmak, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin gÃ¶revlerini yapacaklarÄ±na inanmak ve devletinin yanÄ±nda olmaktÄ±r. Bu milletÃ§e en ÅŸanslÄ± olduÄŸumuz, en gurur duyduÄŸumuz Ã¶zelliklerimizden biridir. Ancak devletimizin yanÄ±nda dururken, 'Devlet benim' diye ortalÄ±kta gezenlerin iÅŸlerini yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, en Ã§ok da bÃ¶yle acÄ±lÄ± zamanlarÄ±mÄ±zda gÃ¶zden geÃ§irmek zorundayÄ±z. Millete yaptÄ±klarÄ± hizmetin lÃ¼tuf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir vatan borcu, bir namus borcu olduÄŸunu sÃ¶ylemek zorundayÄ±z. Evet, devletimizin yanÄ±ndayÄ±z ama iÃ§indeyiz, Ã¶tesindeyiz, berisindeyiz, her yanÄ±ndayÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz milletiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ devlet biziz. Devlet; koltuk sahiplerinin, makam sahiplerinin babalarÄ±nÄ±n malÄ± deÄŸildir. Devletimiz milletÃ§e bu dÃ¼nyada sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k birlikteliÄŸimizdir" diye konuÅŸtu.



'TERÃ–RLE MÃœCADELEDE YAPILAN Ä°LK HATA, SON HATADIR'



Devletin en temel gÃ¶revinin;Â vatandaÅŸÄ±n can, mal, Ä±rz ve namus gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak olduÄŸunu kaydeden AkÅŸener, bunu saÄŸlamaya sÃ¶z vermiÅŸÂ kiÅŸilerin de hÃ¼kÃ¼met olduÄŸunu belirterek, "Nitekim terÃ¶rle mÃ¼cadele, siyasi iradenin yani iktidarÄ±n milletimize verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼n hakkÄ±nÄ± vermesi, Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±yla hareket etmesi gereken son derece hayati bir alandÄ±r. Ä°ktidarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ciddiyetle devleti idare etmesi, tehditleri titizlikle ortadan kaldÄ±rmasÄ± gerekir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶zden kaÃ§amaz, hiÃ§bir ÅŸey atlanamaz, hiÃ§bir aÅŸamada hata yapÄ±lamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadelede yapÄ±lan ilk hata, son hatadÄ±r. Bu yÃ¼zden de terÃ¶rle mÃ¼cadelenin bazÄ± altÄ±n kurallarÄ± vardÄ±r. Evet, devlet failleri ivedilikle yakalamakla gÃ¶revlidir ama iktidarÄ±n esas Ã¶nceliÄŸi, terÃ¶r eylemine daha yapÄ±lmadan engel olabilmektir. Åžayet bir terÃ¶rist Ã¼lkemizde bomba yapmaya karar vermiÅŸseÂ iktidarÄ±n gÃ¶revi, devlet kurumlarÄ±mÄ±zÄ± daha o bombanÄ±n fÃ¼nyesini takamadan, onu etkisiz hale getirmek iÃ§in harekete geÃ§irmektir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi de Ã§ok Ã¶nemlidir. Devlet, hudutlarÄ±mÄ±zÄ± namus bilerek sahip Ã§Ä±kmakla gÃ¶revlidir, bir terÃ¶ristin mÃ¼lteci kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girerek 4 koca ay kaÃ§ak bir ÅŸekilde Ã¼lkemizde yaÅŸamasÄ±na gÃ¶z yummaz. Ä°ktidar ise kontrolsÃ¼z bir gÃ¶Ã§ politikasÄ± uygulayarak sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n kevgire Ã§evrilmesine sessiz kalmaz" dedi.Â



'ASLANLAR GÄ°BÄ° Ä°KTÄ°DARA GELECEÄžÄ°Z'



KonuÅŸmasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metiÂ de eleÅŸtiren Meral AkÅŸener, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



â€‹"YalanÄ± yol, talanÄ± da dÃ¼stur edinenlerin TÃ¼rkiye'yi daha fazla aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmesine mÃ¼saade edilemez. Zihniyetleri ihya olsun diye kurduklarÄ± bu dÃ¼zenden milletimize hiÃ§bir hayÄ±r gelemez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir dolu vatansÄ±zÄ±, kendi Ã¶z vatandaÅŸÄ±na Ã¼stÃ¼n tutan bu dÃ¼zen bir hÄ±yanet dÃ¼zenidir. 'Faiz haramdÄ±r' diye tefecilerin davulunu Ã§alan bu dÃ¼zen, bir haram dÃ¼zenidir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda tercih yapabilecek kadar ÅŸirazesinden Ã§Ä±kan bu dÃ¼zen, bir yÄ±kÄ±m dÃ¼zenidir. Bir mÃ¼stevliyi bir baÅŸka mÃ¼stevliye, bir emperyalizmi bir baÅŸka emperyalizme, bir uÅŸaklÄ±ÄŸÄ± da bir baÅŸka uÅŸaklÄ±ÄŸa tercih eden bu dÃ¼zen, bir ihanet dÃ¼zenidir. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n layÄ±kÄ±yla yaÅŸama hakkÄ±nÄ±, kendi egosu, kendi ÅŸatafatÄ± iÃ§in kurban edebilen bu dÃ¼zen bir mafya dÃ¼zenidir. BÃ¶yle bir dÃ¼zene de ancak 'kahrolsun' denir. Ve TÃ¼rk milleti, yeri geldiÄŸinde 'kahrolsun dÃ¼zen' diyebilen, hÃ¼rriyetine aÅŸÄ±k, bÃ¼yÃ¼k bir millettir. ArtÄ±k milletimiz; kendisini her alanda fakirleÅŸtiren, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini her alanda kÄ±sÄ±tlayan ve Ã¼lkemizi her alanda krizlere sÃ¼rÃ¼kleyen bu yÃ¶netimden, amasÄ±z, fakatsÄ±z, lakinsiz, behemehal kurtulmak istiyor. Milletimiz Ã§aresiz deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k biz varÄ±z. ArtÄ±k Ä°YÄ° Parti var ve bizim bu aziz vatanda, Ã§aresizliÄŸe mahkum etmeyi gÃ¶ze alacaÄŸÄ±mÄ±z tek bir insanÄ±mÄ±z yok. Bizim bu cennet topraklarda, yokluÄŸun iÃ§erisinde bÄ±rakacaÄŸÄ±mÄ±z tek bir insanÄ±mÄ±z yok. Bizim bu bÃ¼yÃ¼k milletin arasÄ±nda vazgeÃ§ebileceÄŸimiz tek bir insanÄ±mÄ±z yok. Allah ÅŸahidimiz olsun ki yerle gÃ¶k birleÅŸse de bizler arada kalmayacaÄŸÄ±z. HaksÄ±zlÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda susan dilsiz ÅŸeytanlardan, olmayacaÄŸÄ±z. Kendini dev aynasÄ±nda gÃ¶ren vicdansÄ±zlardan olmayacaÄŸÄ±z. 'Yeter, sÃ¶z milletindir' diyeceÄŸiz ve aslanlar gibi iktidara geleceÄŸiz. 85 milyon el ele, omuz omuza verip gÃ¼Ã§lÃ¼, zengin ve mutlu bir TÃ¼rkiye'ye mutlaka kavuÅŸacaÄŸÄ±z. HiÃ§ merak etmeyin, ikinci asrÄ±n ÅŸafaÄŸÄ±na Ã§ok az kaldÄ±. GÃ¼neÅŸli gÃ¼nlere Ã§ok az kaldÄ±."