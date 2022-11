Akşener: Mehmetçiğimize alan açın

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim artık tek bir insanımızı kaybetmeye bile tahammülümüz yok. Bu yüzden terör yuvalarını temizlemek için öncelikle Mehmetçiğimize alan açın. Şanlı ordumuzun gücüne yaraşır ve Türk devletinin geleneklerine yakışır diplomasi hamlelerini de bir an önce uygulamaya koyun" dedi.



İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hafta sonu Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlattığını hatırlatarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu süreci büyük bir başarıyla yürüten şanlı Türk ordusundan Allah razı olsun. Vatanın güvenliği için çıktıkları bu kutlu yolda Rabbim ayaklarını taşa değdirmesin. Şüphesiz ki bu başarı; tarihimizin her döneminde olduğu gibi muzaffer Türk ordusunun başarısıdır. Kahraman Mehmetçiğimiz gereken her vakitte, değil 3-5 teröriste, 7 düvele meydan okumayı her zaman bilmiştir. Yani, silahlı kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi bu defa da gücünü göstermiştir. Ancak terörle mücadelede her şeyi ordumuzdan ve polisimizden bekleyemeyiz. Devleti yöneten iktidarın da güvenlik güçlerimize alan açması gerekir. Operasyonun hukuki, siyasi ve uluslararası zeminini hazırlaması gerekir. Terörle topyekun mücadele için bölgedeki hakim güçlerle oturup milli menfaatlerimiz doğrultusunda diplomasi kanallarını, etkin şekilde kullanması gerekir. Ancak bunu yapamayan bir iktidar, Suriye'den ve Irak'tan ülkemize uzanan terör tehdidini ve sızmaları engelleyemez" dedi.



'DEVLET İNTİKAM ALMAZ'



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse her yıl başarılı operasyonlara imza attığını kaydeden Akşener, "Ama 2022'de ne oldu? Kobani'de eğitim almış bir terörist, Afrin'den çıkıp mülteci kılığında ülkemize girdi. 4 koca ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşadı. Ve İstanbul'un göbeğinde, İstiklal Caddesi'nde 6 canımızı şehit etti. Bunun üzerine iktidar da Türkiye Cumhuriyeti devleti adına şehitlerimizin intikamını almak için Pençe Kılıç Harekatı'nın başlatıldığını duyurdu. Yalnız, iktidarın, devlet yönetimiyle ilgili ciddi bir müktesebat ve liyakat sorunu olduğundan, atladığı bir şey var; devlet intikam almaz. Çünkü, kadim devlet geleneklerimizden nasibini alanlar çok iyi bilir ki; devletin intikam almasına gerek kalmaz. Çünkü devlet, şefkatiyle koruyup kolladığı milletine zarar vermeye niyetlenenler için daha onlar harekete geçemeden gerekeni yapar. Ancak bunun için devleti hakkıyla idare eden bir iktidarın olması gerekir. Eğer ki terör bugün 5 yaşındaki bir yavrumuzun hayatını karartıyorsa, 22 yaşındaki gencecik bir öğretmenimizi aramızdan alıyorsa, okullarımızın kapanmasına sebep oluyorsa; iktidar çıkıp da terörle mücadelede Türk devletinin gücüne yakışır bir başarıdan söz edemez. Hele ki Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin gücünden kendine siyasi rant devşirmeye kalkamaz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, iktidarın içindeki bir grup vasıfsız makam israfının beceriksizliklerini gizlemekle mükellef değildir" diye konuştu.



'MEHMETÇİĞİMİZE ALAN AÇIN'



Ardından iktidara seslenen Akşener, "Eğer gerçekten terörle mücadele etmek istiyorsanız bu meselenin; sınırlarımızın güvenliğiyle, uygulanan açık kapı politikasıyla, insan kaçakçılarıyla ve ülkemize yönelen kontrolsüz göç dalgası ile doğrudan ilişkili olduğunu artık kabul edin. Buradan açıkça ilan etmek istiyorum. Bizim artık tek bir acıya bile tahammülümüz yok. Bizim artık tek bir insanımızı kaybetmeye bile tahammülümüz yok. Bizim artık sınırlarımıza değil bir roket, değil bir havan, bir merminin bile düşmesine tahammülümüz yok. Bu yüzden terör yuvalarını temizlemek için öncelikle Mehmetçiğimize alan açın. Şanlı ordumuzun gücüne yaraşır ve Türk devletinin geleneklerine yakışır diplomasi hamlelerini de bir an önce uygulamaya koyun. Bu güvenlik sorununu başka hiçbir vatandaşımızın daha burnu kanamadan çözün. Ama hiç kimsenin mutabık kalamadığı Soçi Mutabakatı gibi bir sözüm ona, diplomasi hamlesinden bahsetmiyorum. 37 evladımızı şehit düşürenlerin kapısında onurumuzu çiğnetmekten hiç mi hiç bahsetmiyorum. Biz, bugüne kadar kaybettiğimiz evlatlarımızı unutmadık. Biz bugüne kadar, evlere, ocaklara, gönüllere düşen ateşleri unutmadık. Biz bunların hiçbirini unutmadık" ifadelerini kullandı.



'ERDOĞAN, ESAD'LA MAÇA GİDERSE ŞAŞIRMAYIN'



Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da liderlerle yaptığı görüşmeye ilişkin de "Pazar günü Sayın Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ın gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki; yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan'daki çıkarlarımızın bile yumuşatamadığı Sayın Erdoğan'ı, demek ki futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad'la birlikte maça giderlerse şaşırmayın" dedi.