'Ay yıldızlı bayrağı terör yuvalarının tepesine takmak boynumuzun borcu'

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitimleri tamamlanan yedek subaylar için 387'nci Dönem Meslek Sınıfı Yedek Subay Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende dönem birincisi Himmet Can Güvercin yaş kütüğüne plaket çaktı. Asteğmen Çağatay Girici 'Mehmet Toprak Oldu' şiirini okudu.

Törende Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin birer konuşma yaptı.

'MİLLİLİK VE YERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'LERE DAYANDI'

Ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezun olan yedek subayların ülke için önemli görevlerde bulunacağını belirtti. Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi savunma sanayi ürünlerini üretmeye başladığını belirterek, "Savunma sanayimizde yüzde 20'deydi bizim millilik ve yerlilik oranımız. Bugün yüzde 80'lere dayandı. Şimdi yeni bir harekatın hazırlığını yapıyoruz. O gün Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e girerken, kahraman Mehmetçiğimiz ve bütün arkadaşlarımız bir büyük mücadeleye adanmışlık ruhuyla giderken, dünyadaki batılı ülkeler bize ambargo uyguladılar. Zannettiler ki biz Afrin'de çakılıp, kalacağız. Bizim mühendislerimizi, savunma sanayindeki kahramanlarımızı hesap etmediler. Mühimmatlarımızın bittiği haberi gelmeden, batının ürettiklerinden daha iyisini üretip, Afrin'de mücadele eden ve terör örgütünden oraları temizleyen kahramanlarımıza yetiştiren, Almanya'nın, Amerika'nın savunma sanayi değil, bizim şu göğüslerinde ay yıldızlı hilalin onurunu yaşayan bizim Türk mühendislerimiz bizim evlatlarımızdı. Allah onlardan razı olsun. Bizi kimseye muhtaç etmediler. Yıllarca İsrail, Amerika bize insansız hava aracı verecekler diye bekleşirken, bozulduğunda 'Tamir eder misiniz?' diye rica eden gözlerle bakan Türkiye'den, bugün içinde bulunduğumuz Jandarma Genel Komutanlığı’nın 50'nin üzerindeki insansız hava aracını ülkemin terörle mücadelesinde, göçle mücadelesinde Ege'den Akdeniz'e kadar Gabar Dağı'ndan Cudi Dağlarına kadar Tendürek'ten Ağrı Dağları'na kadar adım adım merhale merhale evlatlarımızın aşağıda bu mücadeleyi gerçekleştirirken hem beşik gözetleme yapan hem de terör örgütüne kımıldayabilecek bir alan bırakmayan anlayışını üreten de Amerika'nın, Avrupa'nın adamları değil, bizim şu göğüslerinde ay yıldızlı inancı taşıyan evlatlarımızdır" dedi.

'AY YILDIZLI BAYRAĞI TERÖR YUVALARININ TEPESINE TAKMAK BOYNUMUZUN BORCU'

İkna timleri kurduklarını söyleyen Bakan Soylu, "Bu hainlerin kaçırıp kandırdıklarını dağdan indiriyor, adalete teslim ediyoruz. Bir yandan da bunların tüm silahlı unsurlarına bu devlete doğrultulmuş tüm silahlara gereken cevabı veriyoruz. Herkes duysun: Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapılıyor, Münbiç'te, Tel Rıfat'ta... Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeden yani 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i de temizleyip, ay yıldızlı bayrağı o terör yuvalarının tepesine takmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere Bakan Soylu ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Geçit töreni sonrasında aileler evlatlarıyla kucaklaşırken duygu dolu anlar yaşandı.