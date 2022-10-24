Babacan, 'KÃ¼ltÃ¼rel AtÄ±lÄ±m Eylem PlanÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ANKARA - DevaÂ Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Babacan, 'Deva Partisi KÃ¼ltÃ¼rel AtÄ±lÄ±m Eylem PlanÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Babacan, Ã¼lkenin her alanÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlerini detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirip, eylem planlarÄ± ortaya koyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Babacan, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±Â ve tarihi birikimi koruyup, sonraki nesillere Ã§evre ve doÄŸa zenginlikleri ile birlikte aktarmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yleyerek, "ProjelendirilmiÅŸ ya da henÃ¼z planlama aÅŸamasÄ±nda olan baraj, yol, kÃ¶prÃ¼ ve altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ±nda yer alan kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla var olan mevzuatÄ±, kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ±n korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¼ncelleyeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.



'Plato Kentler' projesine de Ã¶nem verdiklerini belirten Babacan, "Plato Kentler, statÃ¼sÃ¼ne alacaÄŸÄ±mÄ±z bu kentlerimizin Ã¶zellikli bÃ¶lgelerini belirleyerek, yerel yÃ¶netimlerle iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde plato haline getireceÄŸiz. BÃ¶ylece yerel kalkÄ±nmaya sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n katkÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiyeâ€™nin hikayesini dÃ¼nyaya anlatmak iÃ§in yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. KÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla Ã¶ne Ã§Ä±kan ve kendi alanÄ±nda Ã¶nemli katkÄ±larda bulunmuÅŸ isimlerin, uluslararasÄ± kamuoyunda bizi temsil etmesi amacÄ±yla 'KÃ¼ltÃ¼r ElÃ§ileri'Â programÄ±nÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ±z" dedi.Â