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Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ağustos 2021 Salı 14:22
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Bakan Akar'dan Pakistan'a ziyaret

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Bakan Akar, sabah saatlerinde, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Pakistan'da Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelmesi beklenen Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularını ele alacağı belirtildi. Bununla birlikte Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşüleceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarPakistanZiyaret
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