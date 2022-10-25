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Bakan Bozdağ: Anayasa çalışmamız nihayete erdi

25 Ekim 2022 Salı 14:31
Bakan Bozdağ: Anayasa çalışmamız nihayete erdi

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin, grupta açıklayabilir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, Diyarbakır Cezaevi'nin Türkiye'de darbelerle, acılarla, hak ihlalleri ile anılan 3 önemli sembolik cezaevinden biri olduğunu belirtti. Bozdağ, "Bu cezaevi, 1978'de yapılmış; ama 1980 darbesi sonrası maalesef hiç kimsenin arzu etmediği hikayelere, acılara, hak ihlallerine mekanlık etmiş. Böyle bir cezaevini açık tutmak Türkiye için iyi bir şey değildi. Zaten biz tedbirimizi aldık, sonra tahliye ettik başka yere aktardık. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığımız orayı bir hafıza müzesi yapacak" diye konuştu.

'ULUCANLAR'DAN DAHA KAPSAMLI OLACAK'

Diyarbakır Cezaevi'nin, Ulucanlar Cezaevi Müzesi benzeri mi olacağı sorusunu yanıtlayan Bozdağ, "Belki oradan daha büyük daha kapsamlı. Çünkü burası 50 dönüm, 49 bin küsur metrekare var. Tabii orijinal hali muhafaza edilecek; ama sonradan inşa edilen binalar var, etrafına sonradan yapılan ekler var. Oralar yeniden ele alınacak. Tabii depreme dayanıklı mı değil mi, buna dair bir analiz yapılacak. 1978 yapımı olduğu için ona göre güçlendirilecek. Diğer çalışmalar yapılacak. Kütüphane, kültür merkezi; yani orası normal müze olduğunda fazla işlemeyebilir. Ama bir yandan kültür merkezi, bir yandan kütüphane, bir yandan müze, bir yandan da diğer donatı alanlarıyla orası bölge için son derece önemli bir yer haline gelecek" dedi.

'ARZI YAPILDI'

Anayasa değişikliğiyle ilgili Kabine'de sunum yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Çoktan yaptık" diyen Bakan Bozdağ, "Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin, grupta olabilir, daha sonra olabilir. Bu hafta grup yok zaten. Grupta açıklayabilir; ama açıklamayabilir de" yanıtını verdi. Bozdağ ayrıca, alternatif anayasa değişiklik teklifleri ile ilgili soruya "Tekleşti" yanıtını verdi. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamasının ardından Meclis'e sunulacağını söyledi.

'BAŞI AÇIK, BAŞI ÖRTÜLÜ İÇİN ANAYASAL TEMİNAT GETİRİYORUZ'

Anayasa'nın aile ile ilgisi 41'inci maddesinin 1'inci fıkrasının değiştiğini aktaran Bozdağ, inanç hürriyetiyle ilgili 24'üncü maddeye de 2 yeni fıkra eklendiğini söyledi. Bozdağ, değiştirilen maddeye 'başı açık' ve 'başı kapalı' şeklinde telaffuzların eklenme ihtimali ile ilgili, "Göreceksiniz; ama şunu söyleyeyim, hem başı açık olan hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'FİNLANDİYA'DAN GELEN HEYET, TEKNİK DÜZEYDE İSTİŞARE YAPIYOR'

NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili Finlandiya'dan Türkiye'ye gelen heyetin bugün bakanlıkta uzmanlarla görüşeceğini söyleyerek, "Onlar teknik konuşuyorlar. Siyasi bir konuşma değil. Teknik düzeyde istişare yapıyor, değerlendiriyorlar. Eğer bir açıklama gerektirecek durum olursa zaten bakanlık sitesinden duyururuz ya da ben yaparım, arkadaşlarımız yaparlar" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Finlandiya'dan Türkiye'ye iadesi istenen terör örgütleri ile iltisaklı kişilere ilişkin, "Daha önce açıkladık zaten, bunlarla ilgili bu çerçevede görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

'NATO'YA GİRMEK İSTİYORLARSA SÖZLERİNİ TUTACAKLAR'

Muhataplarından olumlu dönüş beklediklerini kaydeden Bozdağ, "NATO'ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim ilk beyanlarımız çok açık. 'Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Biz de sizin NATO'ya girişle ilgili sürecinizi tamamlayacağız.' Süreç başladı; ama tamamlanmadı. Tamamlama Meclis onayıyla olacak. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması, bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke. Sözünü tutar" açıklamasında bulundu.

Bozdağ, 'infaz düzenlemesi' ile ilgili kurulan komisyonun hatırlatılması üzerine, "Komisyon çalışıyor; ama seçimden sonra yapılacak iş" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağAnayasa Değişikliği
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