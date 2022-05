Bakan Bozdağ: Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulmamasında şampiyon

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin Türkiye'nin doğru tutum takındığını belirterek, "Bize verilen sözlerin tutulması, sözden daha kıymetlidir çünkü Türkiye, kendisine verilen sözlerin tutulmamasında adeta şampiyon durumda" dedi.



Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, yargı kararlarının taraftarlığa göre değerlendirildiğini belirterek, "Eğer benim taraftarlığıma uygun bir kararsa hakimi göklere çıkarıyoruz. Eğer benim taraftarlığıma uygun bir karar değilse hakimi yerin dibine sokuyoruz. Yapılmadık hakareti, yapılmadık eleştiriyi bırakmıyoruz. Bu doğru değil" diye konuştu.



'ULUSLARARASI HUKUKA ÜSTÜNLÜK VERDİK'



Bakan Bozdağ, göreve geldiklerinden beri hukuk yolunda birçok adımı hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Anayasamızın 90'ıncı maddesine Türkiye'nin taraf olduğu insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerle kanunumuzun çatışması halinde uluslararası hukuka üstünlük verdik. Doğrudan uygulanmasını sağlayan adımı hayata geçirdik. Bunlar bizden önce yoktu. Yaptılar da ellerini tutan mı oldu? Bırak getirmeyi, konuşmaya yüreği yetmiyordu kimsenin. Biz yargıda birliği sağlayan adımlar attık. Bir devlet tektir. Cumhurbaşkanı'mız diyor ya 'Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak'. Bu teklikte yargı da tek olur ama Türkiye'de bir askeri yargı vardı, iki askeri Yargıtay vardı, üç Askeri Yüksek İdari Mahkemesi vardı. Bir de şimdi Danıştay’ımız var o da Askeri Yüksek İdari Mahkemesi'ne tekabül ediyor. Yargıtay ve bir de sivil yargımız var. Biz iki devlet miyiz? Tek devletiz. Yargı da tek olacak. Kanunlar da tek olacak. Özel kanunlar olabilir ama yargıda birliği sağlayan adımları attık" dedi.



'TÜRKİYE'NİN TUTUMUNDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTUR'



Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin Türkiye'nin politikası hakkında



"Esasında Türkiye'nin tutumunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yoktur. Türkiye doğru bir tutumu takınmıştır. Kıbrıs Harbi'ni yaşadık. Biz NATO üyesiydik. O zaman Yunanistan NATO üyesi değildi. Bir dünya bize, NATO dahil ambargo uyguladı. Suriye'deki yaşanan olaylarda, Türkiye'nin topraklarına her gün bombalar düşerken ve Suriye sınırından ülkemize insanlar ölümle yaşama tercihi arasında bırakılırken 'Yasak bölge ilan edin' dedik, etmediler. 'NATO üyesiyiz destek verin' dedik, destek vermediler. Şimdi Ukrayna'ya her şeyi veriyorlar. Geçmişe bakın. Biz NATO üyesiydik, şimdi Ukrayna NATO ülkesi değil. Her şeyi veriyorlar ama NATO üyesi olan Türkiye'ye hiçbir şey vermiyorlar. Bizim bunu görmemiz geçmişte Yunanistan'ın alınma sürecini de hatırlayarak, önümüze ona göre bakmamız lazım. Bize verilen sözlerin tutulması, sözden daha kıymetlidir çünkü Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulmamasında adeta şampiyon durumda" diye konuştu.



BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NE 'GIDANI KORU' PROJESİYLE ÖDÜL



Programın devamında, belediyelere projeleriyle ilgili ödül verildi. Bahçelievler Belediyesi'ne de 'Gıdanı Koru' projesi için ödülü takdim edildi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, plaketini Bakan Bozdağ'dan aldı. Başkan Bahadır, ödüllendirilen projelerine ilişkin "Tüm insanlığı yaşatmak için uğraşıyoruz ama özellikle maddi destek verilemediği için özellikle Afrika ülkelerine bir eşitsizlik olduğundan dolayı onlar açlıktan ölüyor. Bu bilinci toplumumuza kazandırmak adına biz Bahçelievler'de özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, bu proje ile bilinçlendirip özellikle kadınların mutfak bilinçlenip çocuklarına da bu bilinci vermeleri, eşlerini buna alıştırmaları amacıyla böyle bir proje başlattık ve bu konuda ilerleme kaydettik. Bunun eğitimini yaptık. Projenin 2'nci ayağında ise restoranlarla lokantalarla otellerle büfelerle anlaştık. Oradan da kullanılmayan, dökülecek olan gıdaları aldık ve bunları komposta dönüştürdük. Hem israfı azaltmanın bilinçlendirmesindeyiz hem de atılan gıdalardan da kompost yaparak bitkilere destek oluyoruz" dedi.