Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin dengeli politikasında sapma yaşanmıştır

ANKARA, (DHA)-

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin mesajlar veren Çavuşoğlu, terör örgütlerinin nerede olursa olsun temizlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye'den temizlemek lazım, Suriye'den temizlemek lazım, Irak'tan temizlemek lazım ve bu terörle mücadelede biz iş birliğine her zaman varız. Özellikle Irak'ta PKK'nın bu ülkeden temizlenmesi veya ülkenin PKK'dan temizlenmesi konusunda iş birliğine de hazırız. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Herhangi bir girme teşebbüsü de olmadı. Burada yapılması gereken şey, gerek merkezi yönetim gerekse bölgesel yönetim ve Türkiye olarak iş birliği içinde Irak'ı, PKK terör örgütünü temizlememiz lazım. Terörle mücadelede terörün bulunduğu komşu ülkelerle de iş birliği yapmak isteriz, onlardan da bu kararlılığı görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN SİVİLLERE SALDIRMAYACAĞINI DÜNYA BİLİR'

Irak'ın Duhok kentindeki terör saldırısına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık. Daha doğrusu, Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

'ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KALAMAYIZ'

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'ye olası bir operasyon ile ilgili gelen soruya "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" ifadelerini kullandı.

'TAHIL KONUSUNDAKİ İŞ BİRLİĞİ ATEŞKES İÇİN UMUT'

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da devam eden savaş ve gıda kriziyle ilgili çalışmalara ilişkin, "Hem ateşkes konusunda hem de tahıl ihracatının önündeki engellerinin kaldırılması konusunda samimi yol izliyoruz. Birleşmiş Milletler ile birlikte her iki tarafla sürekli görüşüyoruz. Teknik düzeyde de dışişleri bakanlığı düzeyinde de görüşmeler devam etti. Askerlerimizden oluşan heyet, Moskova'ya gitti. En son İstanbul'da yapılan teknik düzeydeki toplantı, önemli bir toplantıydı. Bu konuda umutluyuz. İstanbul'da yapılan görüşmeden sonra yine temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde güzel haberleri vermeyi umut ediyoruz. Şu anda yolunda gidiyor, ben umutluyum. Tahıl konusunda umutluyum. Tahıl konusunda iş birliği, olası diplomasiye dönme, ateşkes konusunda bir umut olacak, sadece gıda konusunda bakmamak lazım" diye konuştu.

'ABD'NİN DENGELİ POLİTİKAYA DÖNMESİ GEREKİR'

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında 'Yunanistan hava sahasının ihlal edilmemesi' yönünde şart koşma ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu:

"Yönetim, Türkiye'ye F-16'ların yeni modellerini vermek istiyor. Kongre’de hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da böyle bir eğilim var. Bunun NATO için de önemli olduğunu görüyorlar. Bölgemizin güvenliği herkes için önemli. ABD hatta, 'kendi güvenliğimiz için de önemli' diyor. Bir taraftan F-35 problemi devam ediyor. F-16'nın önündeki engelin kaldırılması lazım. Teknik düzeydeki askerlerimiz arasında yapılan görüşmeler, son derece olumlu seyretti bugüne kadar. Temsilciler Meclisi'nde bir karar alındı, bu karar şimdi bağlayıcı bir karar değil. Senato'da bir karar alınacak, daha sonra bu iki karar bir belgede birleştirilip ikisinin uyumu yapılacak. Ondan sonra ortak bir karar çıkacak. Biz, ABD olsun diğer müttefiklerimiz olsun savunma sanayii alanında iş birliği yapmak isteriz. F-16'yı ABD’den almak için bir girişimde bulunduk; ama bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme de bizim 'evet' dememiz mümkün değil. 'Yunanistan hava sahası' derken neyi kastediyorsunuz? Yunanistan'ı haklı görmenin gerekçesi ne? ABD'nin daha düne kadar sürdürdüğü dengeli politikadan sapma yaşanmıştır. ABD'nin bu dengeli politikaya geri dönmesi gerekiyor."