Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz

BİLECİK, (DHA)-



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik’in Osmaneli ilçesi organize sanayi bölgesinde yer alan Akgün Şirketler Grubu’nun Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası’nın temel atma törenine katıldı. Programda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün de yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temeli atılan fabrikanın 160 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirterek, "Fabrikamız tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye burada istihdam sağlayacak. Fabrikamız aynı zamanda bizim en çok kıymet verdiğimiz tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracak. Bilecik biliyorsunuz seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir şehrimiz. Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor" diye konuştu.



Avrupa’da bir enerji krizi yaşandığını ve Türkiye’nin de bundan etkilendiğini dile getiren Bakan Dönmez, devlet olarak verdikleri desteklerle 100 liralık bir faturanın 80 lirasını karşıladıklarını söyledi. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:



"Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğal gazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah. Fiyatlar konusunda maalesef biz de dünyadaki gelişmelerden olumsuz yönde etkileniyoruz. Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımız bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz. İkinci olarak son dönemde verimliliğe ilişkin düzenlemeleri hayata geçirdik. En son biliyorsunuz hanelerde ısı yalıtımına yönelik 50 bin liralık bir kredi paketi açıkladık. Sanayicilerimize enerji verimliliği konusunda teşvik ve destekler veriyoruz. Bütün gayretimiz elimizdeki imkanları en verimli, en etkili şekilde kullanmak. Enerji ithal ettiğimiz bir ürün. O nedenle bu kaynakları kullanırken daha az enerjiyle, daha yüksek verimlilik sağlayan ürünler ve yapılar tercih etmeliyiz."



‘ÇEVRE DE BİZİM MADENLER DE’



Dünyada üretilen maden çeşitliliği açısından 168 ülke arasında Türkiye’nin 8’inci sırada olduğunu anlatan Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugün madencilik sektöründe 160 bine yakın çalışanımızla son 13 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaştık. 2022’de madencilik sektörü istihdamımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Yan sektörlerle birlikte düşünüldüğünde bu rakam 1 milyonun üzerine çıkıyor. Madencilik sektörümüzdeki üretim ve ihracat artışına paralel istihdamın da artması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Madencilik önümüzdeki yıllarda kalitesiyle Türkiye’nin adından en fazla söz ettireceği sektörlerden biri olacak. Ancak önümüzde çevrecilik kisvesi altında taş koymaya çalışanlar da yok değil. Dertleri, niyetleri bambaşka. Hepsini biliyoruz. Türkiye’nin madenleri yer altında kaldıkça onlardan mutlusu yok. Türkiye’nin enerji ve maden ithalatı arttıkça, yurt dışına ödediğimiz meblağ arttıkça vazifelerini yerine getirmenin gururunu yaşıyorlardır. Gittiğim her yerde, her platformda üzerine basa basa söylüyorum. Çevre de bizim madenler de. Ne birinden vazgeçeriz ne diğerinden. Yerin altı bizim için ne kadar değerliyse yerin üstü de bir o kadar değerlidir."



VARANK: GLOBAL MARKALAR 'BERABER İŞ YAPALIM' DİYEREK, KAPIMIZI ÇALIYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye'nin şu anda dünyada yaşanan krizleri en doğru şekilde yönetmeye çalışan, Covid-19 salgını sürecinde en hızlı dönüş yapan ülkelerden olduğunu söyledi. Avrupa’da ‘bu kışı nasıl atlatırız’ konunun tek gündem olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Acaba Avrupa Birliği olarak bu süreçten nasıl geçilir?' Şu anda Avrupa'da özellikle yüksek enerji tüketen gübre fabrikaları, demir çelik fabrikaları, seramik fabrikaları, bunların hepsi kapanmaya başladı. Çünkü dünyada bir türbülans var. Biz diyoruz ki; bu türbülanslı dünyada Türkiye gemisini en güzel şekilde yürütmemiz lazım. Bunu da nasıl yaparız? İşte o gemiye çok sağlam, kararlı, istikrarlı bir kaptan lazım. Biz inanıyoruz ki o kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakınız, biz yıllar boyunca hep tribünden izleyen bir ülke olduk. Bizi kimse kale almazdı ama bugün 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasi masasını kurmamız lazım' dediklerinde o masayı nerede kuruyorlar? İstanbul'da kuruyorlar. 'Tahıl krizi var, dünya açlıkla karşı karşıya, bizim bu işi çözmemiz lazım' dediklerinde kimden destek istiyorlar? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan istiyorlar. İşte biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin derdindeyiz. 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımızla hamdolsun Türkiye, bölgesinde sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Dünyaya şu mesajı gönderdik; 'Eğer alternatif bir üretim üstü arıyorsanız o üretim üstü Türkiye'dir' dedik. İşte bugün bütün global markalar kapımızı çalıyor. 'Beraber iş yapalım' diyorlar. 'Biz Türkiye'ye nasıl yatırım yaparız?' diye peşine düşüyorlar. İnşallah bu trendi biz devam ettireceğiz. Biz bir olursak, beraber olursak, ay yıldızlı, al bayrağı nasıl daha yükseklere taşırız, bunun derdinde olup çalışırsak Allah'ın izniyle bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Dönmez ve Varank, beraberindekilerle fabrikanın temelini attı. (DHA)