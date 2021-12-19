Bakan Dönmez: Kömür ocağındaki göçükle ilgili inceleme başlatıldı

ISPARTA, (DHA)





Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nda Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki kömür ocağında dün saat 21.00 sıralarında göçük meydana geldiğini belirterek, "Yaralı işçilerimiz süratle hastanelere kaldırılarak tedavi edildi. Büyük kısmı ayaktan tedavi edildi. En ağır yaralı işçimiz bir kol kırıklığı yaşamış durumdadır. Şu anda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekipleri olay yerine intikal ederek olayın nedeniyle ilgili inceleme ve denetimleri başlattı. Ben bir kez daha işçilerimize, ailelerine, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi yinelemek istiyorum. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri olayları bir daha yaşamayız" dedi.

Isparta'da enerji ve tabii kaynaklar alanındaki faaliyet, proje ve programlar ile ilgili geniş çaplı değerlendirmeler yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, "Özellikle bugün bu salonda hem iş dünyasından hem yerel yönetimlerden hem de toplumun her kesimini temsilen çiftçimizden, esnafımızdan, muhtarlarımızdan temsilci arkadaşlarımızdan Isparta ilindeki projelerimizi enine boyuna değerlendirdik. İstek, görüş, öneri ve eleştirilerini aldık. Yerinde, yerinden çözüm mantığına uygun olarak da ilgili kurumlarımızın yetkililerine hemen talimatı verdik" diye konuştu.

Isparta'nın son derece önemli kentlerden biri olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Tarım, özellikle son yıllarda sanayide ve turizmde önemli gelişmeleri kateden bir kentimiz. Gülün başkenti. Enerji alanında eksikliklerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Ama özellikle kırsal alanda tarımsal faaliyetleri desteklemek adına çiftçilerimizden sulamadaki enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elektrik şebekesinin ovalara, tarlalara getirilmesi ile ilgili bir talep vardı. Onu da süratle elektrik dağıtım şirketine inşallah projelendirmesini yapacak ve çiftçilerimiz daha ucuz enerji kaynağı kullanarak tarımsal faaliyetlerini, sulamalarını yapabilir hale gelecekler" dedi.

'ISPARTA'DA DOĞALGAZI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Isparta'nın da doğalgaz kullanan kentlerden biri olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Halihazırda Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yalvaç Kulenönü, Sav ve Isparta merkezde doğalgaz kullanımı var. Doğal olarak diğer ilçe ve beldelerimizden de doğalgaz getirilmesi yönünde talepler geldi. İnşallah ilk etapta Eğirdir ilçemize 2023 yılı gibi planlıyoruz. Şarkikaraağaç'a 2024, diğer belde ve ilçelerimize de takip eden yıllarda doğalgazı getirmek suretiyle Isparta'da doğalgazı yaygınlaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez daha sonra AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı.