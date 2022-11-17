Bakan Kurum: COP31'i Ã¼lkemizde dÃ¼zenleme arzumuzu iletiyoruz

ANKARA - Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡erÃ§eve SÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±ndaki 31'inci Taraflar KonferansÄ±'nÄ±n (COP31) TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenmesine iliÅŸkin, "2026 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak COP31'i, Ã¼lkemizde dÃ¼zenleme arzumuzu iletiyoruz" dedi.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Bakan Murat Kurum,Â COP27Â iÃ§in bulunduÄŸu MÄ±sÄ±r'Ä±n Åžarm El Åžeyh kentinde Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerin bakan ve temsilcileri ile temaslarda bulundu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde BakanÂ Kurum, TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce ve ArapÃ§a dillerinde hazÄ±rlanan 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k' kitabÄ±nÄ± da mevkidaÅŸlarÄ±na hediye etti. SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin verimli geÃ§tiÄŸini belirten Kurum, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadele ve Ã§evre konularÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸi iÃ§in atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â COP31'in TÃ¼rkiye'de dÃ¼zenlenmesi iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurusunun olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kurum, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Ä°kili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konusunda Ã¼lkelerden desteklerini istiyoruz.Â 2026 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak COP31'i, Ã¼lkemizde dÃ¼zenleme arzumuzu iletiyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zde bir fÄ±rsat var. BugÃ¼n dÃ¼nyada yaÅŸanan savaÅŸlar konusunda ortaya koyduÄŸumuz tavrÄ±, mÃ¼cadeleyi Ã§evre alanÄ±nda da iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadele hususunda da vermek zorundayÄ±z. Ãœlkelerimizin, evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi, ortak evimiz dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸi iÃ§in bunu hep beraber yapmak zorundayÄ±z. Bu konferanslar da bu anlamda bir fÄ±rsattÄ±r. FarklÄ± Ã¼lkelerin aynÄ± paydayla bir araya gelmesi ve irade ortaya koymasÄ± Ã¶nemlidir. Bunun iÃ§in yeni teknolojileri de ortaya koymamÄ±z lazÄ±m. Teknoloji, araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme konusunda enstitÃ¼ler kurmak, yeni gÃ¼neÅŸ panelleri kurmak, yenilebilir enerjiyi depolayabileceÄŸimiz sistemleri geliÅŸtirmemiz lazÄ±m. Yutak alanlarÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z ama bunu yaparken de emisyonu azaltmamÄ±z gerekir. Batarya teknolojilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bununla ilgili iÅŸ birliklerimizi artÄ±racaÄŸÄ±z."