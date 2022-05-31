Bakan Kurum: Fahiş kira artışında tespitlerimiz var, gerekli müeyyideyi uygulayacağız

Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi’nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ve 81 ilde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Türkiye Çevre Haftası'nın temasının 'sıfır atık' olacağını söyledi. Kurum, Türkiye Çevre Haftası'nın 81 ilde, millet bahçelerinde, meydanlarda, parklarda, sokaklarda; gençlerle, çocuklarla fidan dikerek, çevre etkinlikleri, doğa yürüyüşleri yapılarak kutlanacağını kaydetti. Kurum, 5 Haziran’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk 'sıfır atık' ilçesi Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; '81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşü'nün başlayacağını, tüm şehirlerde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşın doğa için, çevre için yürüyeceğini belirtti. Kurum, çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve engelsiz bir eğitim platformu 'Çevre ve Çocuk Akademisi'ni hayata geçireceklerini de kaydetti.

'SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Soruları da cevaplayan Bakan Kurum, konut fiyatlarındaki artışa ilişkin soru üzerine, pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma yaşandığına dikkat çekti. Kurum, "Gelinen noktada tedarik zincirinin bozulması, emtiaların elde edilememesi, bugün üretim, inşaat noktasında yaşanan krizlerden ötürü üretimde ciddi bir daralma söz konusu oldu. Bu çerçevede de maliyetler arttı. Buna ilişkin çimento, demir, tuğla, ahşap, alüminyum doğrama gibi inşaatta kullanılan ham maddelerin ilk önce ülkemize tedariki noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. İlgili bakanlığımız çalışıyor. Biz öncelikli olarak vatandaşlarımıza söz verdiğimiz konut projelerini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'TOKİ PAYINI YÜZDE 14'E ÇIKARDIK'

Kurum, normalde 1 yıllık süreçte 1,5 milyon konut satıldığını, bunun da yüzde 3-4'ünü yabancıların aldığını hatırlatarak, "Yabancılardan dolayı fiyatların arttığı söyleniyor. 5 senelik veriden bahsediyorum. Dolayısıyla bu süreçte devlet olarak TOKİ'nin payını artırmamız gerektiğini düşündük. Yıllık ortalama yüzde 7-8-9 olan TOKİ payını yüzde 14'e çıkardık. İlk defa 1 yılda 100 bin konut projesi TOKİ yapmıştır. Normalde 40-50 bin yapardı her yıl. 100 bin konut projesi yaparak TOKİ'nin sektördeki konut payı oranını yüzde 14'e çıkarmış olduk. Bunu vatandaşlarımızın bu artışlardan etkilenmemesi için, alt gelir grubu vatandaşlarımız konut sahibi olsun diye yaptık. Bugün geldiğimiz rakam 1 milyon 137 bin. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok. 20 yılda hiçbir ülke bu kadar konut yaparak vatandaşına teslim etmemiş. 15-20 yıl vadeyle, TÜFE endeksli satışını gerçekleştirmemiş" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ AĞUSTOS AYINDA PAYLAŞACAK'

TOKİ eliyle aynı projeyi bu yıl da yapacaklarını hatırlatan Kurum, "Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ağustos ayında milletimizle paylaşacak. 81 ilde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, konut fiyat artışının daha fazla görüldüğü illerde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecekler. Bu projeye istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini yaparak, sosyal konut uygulamasında olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelerimize sahip olmalarının önünü açmış olacağız. 81 ilde bu uygulamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, hazineye ait arazilerin çiftçilere uygun bedellerle kiralanması projesini de yürüttüklerini belirterek, "Kullanılmayan atıl arazileri vatandaşlarımıza kiralayacağız. Böylece şehirlerde üretimi artıracağız" dedi.

'KONUT MALİYETLERİNDE YÜZDE 60 DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Kurum, hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde de 2 aydır çalıştıklarını belirterek, "Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri alt yapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri amacıyla satışa çıkaracağız. Pandemi sürecinde 'şehrin çeperinde tek katlı, az katlı ev yapayım' taleplerini gördük. Hem bu talepleri karşılamak hem de konut fiyatlarını arsa bedeliyle düşürebilmek amacıyla bunu yapacağız. Bu alanları vatandaşlarımızın planlarını, altyapılarını hazırlayarak uygun bedellerde almasını temin etmiş olacağız. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız. Şehirlerimizde yatay şehirleşmeyi de ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.

'BİRİLERİ VATANDAŞSA EVET PEŞKEŞ ÇEKİYORUZ'

Bakan Kurum, hazine arazilerinin peşkeş çekildiği yönündeki eleştirilerle ilgili ise, "Bunun neresinde hazine arazisinin peşkeş çekilmesi var? Neresinde alt gelir grubunda ev sahibi olmayan dışında birilerine peşkeş çekilmesi var? Onlar Kanal İstanbul yapılırken de 'bütün arazileri sattınız, verdiniz' diyorlardı, bugün de 'buraları ranta açacaklar, hazine arazilerini birilerine peşkeş çekecekler' diyor. Birileri vatandaşsa, evi olmayan vatandaşsa, alt gelir grubu olan vatandaşımızsa, vatandaşımızın, düşük şartlarda ev sahibi olabilmesi için hazine arazilerinin verilmesi ise evet biz alt gelir grubu vatandaşlarımız, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazine arazilerini vatandaşımıza peşkeş çekiyoruz. Buysa eğer, evet onu yapıyoruz. Ama söyledikleri bunun dışında bir şeyse attıkları yalan, iftirayı kendilerine iade ediyoruz" dedi.

'NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKECEĞİZ'

Kurum, ihtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi yapacaklarını belirterek, "Aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi alanları belirleyeceğiz. Bu alanlar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Şartlar koyacağız. Bu şartlar çerçevesinde, şartları uyan vatandaşlarımız başvuracaklar. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecekler ve buralara ev yapabilecekler, ev sahibi olmalarına destek olmuş olacağız" diye konuştu.

'MAHKEMELERE BAŞVURABİLİRLER'

Konut kiralarındaki artışa değinen Kurum, kira artışlarının TÜFE'ye göre yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Ancak bu konut piyasasındaki darlıktan, tüm dünyadaki yaşanan enflasyon krizinden, tedarik zincirindeki problemden hareket edip, fırsatçılık yapan açıklanan fiyatların üstünde zam yapan kişiler var. Bu zamlar mevcut kanuna aykırıdır, Borçlar Kanunu'na aykırıdır, Borçlar Kanunu çerçevesinde yapılan kiracı-ev sahibi sözleşmesine aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Ve mahkemelerimiz de bu kanun çerçevesinde karar almak zorundadır. Bunun dışında bir karar alamaz. Çünkü bu ülkede kanun var, yönetmelik var, kanuna ve yönetmeliğe uymak zorundayız" dedi.

'GEREKLİ MÜEYYİDEYİ UYGULAYACAĞIZ'

Kurum, bunun dışındaki artışların kendilerine duyurulmasını isteyerek, "Biz de gerekli incelemeleri yapmak zorundayız. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bizim bakanlığımız bunu takip ediyoruz. Gelinen süreçte bu tam anlamıyla kanuna uygun şekliyle yürümüyor. Vatandaşın açıklanan TÜFE'ye endeksli zam oranı üzerinde zam yaptığı tespitleri var. Bu tespitlerde kanun çerçevesinde gerekli takibi, izlemeyi ve müeyyideyi uygulayacağız. Bu noktada ev sahibi vatandaşlarımızı mutlu edecek, kiracılarımızı da destekleyeceğimiz bir uygulama için 4 bakanlığımız çalışıyoruz. İnşallah bir hafta 10 gün içinde Meclisimize altlık teşkil edecek bir düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar. Kiracımızın da ev sahibimizin de yanında olacağız" ifadelerini kullandı.