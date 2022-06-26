Bakan Kurum: Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Şabanözü ilçesini ziyaret eden Bakan Kurum, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan’dan ilçe ile ilgili bilgi aldı. Ardından, 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Dodurga beldesine geçen Bakan Kurum, burada vatandaşlara hitap etti. Bakan Kurum, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin çağ atladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün de dünyayı etkileyen salgınla, ekonomik daralmayla, küresel terörle, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün dünya bu süreçte sıkıntıya girdi. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız tüm sektörlerimize, tüm vatandaşımıza destek olacak adımları attı. Hiçbir vatandaşımızı aç da açık da bırakmadı. Nerede bir afet oldu, biz iki saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla afet bölgesine gittik, vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sardık. Vatandaşlarımız, üreticimiz, sanayicimiz, çiftçimiz yine bu süreçte sıkıntıya girdiler ve hep birlikte onlara verilmesi gereken destekleri verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

'DODURGA'YA ELİMİZ BOŞ GELMEDİK'

Dodurga beldesine yapılacak çalışmalardan bahseden Bakan Kurum, "Dodurga hukuk mücadelesi sonucunda istediğini aldı, yeniden belde oldu. Bu müjdeye müjdeyle karşılık vermek lazımdı. Bugün Dodurga’ya elimiz boş gelmedik. Beldemize hizmet araçlarımızı biz gelmeden gönderdik. Çevre düzenlemesi için verilen hibemizle birlikte, şirin beldemiz daha da güzelleşmeye devam ediyor. Atıl vaziyette olan belediye binamızla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Dodurga’ya yakışır yeni bir belediye hizmet binasını sizlere armağan edeceğiz. Orta ilçemizden buraya doğru bir doğal gaz hattı hazırlığı süreci var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla da görüştüm. Dodurgalı gençlerimiz, kadınlarımız, yavrularımız ve amcalarımız için artık daha güzel bir gelecek onları bekliyor. Artık kömür taşımayacaklar, odunlarla soba yakmak zorunda kalmayacak. Dodurgamızın havası çok daha temiz olacak. İnşallah 2023’te Dodurga’da evlerimiz doğal gazla ısınacak" diye konuştu.

'BU HEDEFLERE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

Bakan Kurum, Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde TOKİ aracılığıyla konut ürettiklerini ifade ederek, "Buradan büyük bir müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. TOKİ’mizle bugüne kadar tüm Türkiye’de son 20 yılda 1 milyon 100 bin konutu ürettik. Vatandaşlarımıza evlerini, konutlarını sıcak yuvalarını teslim ettik. İnşallah TOKİ’mizle Orta ve Dodurga’mızda kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Orta ilçemize 175 konut, Dodurga’mıza 150 sosyal konut sözümüzü sizlere veriyoruz. Dodurga’da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar bu projeleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden yeni yuvalarımız, yeni dükkanlarımız hayırlı uğurlu olsun. Bu hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Bu eserleri şehrimize hep birlikte kazandıracağız. Hasan Hüseyin Kaşıkçı başkanımızla birlikte yürüyeceği, birlikte başaracağız" dedi.

'HAFTAYA BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZA EN AZ YÜZDE 40 OLMAK ÜZERE ZAM'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gelecek hafta tüm çalışanların maaşlarına yüzde 40 zam yapacaklarını söyleyerek, "Dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Birtakım problemler ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da Allah’ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşacağız. Çok kalmadı, haftaya bütün çalışanlarımıza en az yüzde 40 olmak üzere bütün maaş ve ücretlere zam şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, "Gençler, öğrenci affı gelecek diyorduk, değil mi? Üniversitede yarım kalan öğrenimlerini devam ettirebilsinler istiyordu yavrularımız. Allah’ın izniyle haftaya, inşallah bu kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermek suretiyle her ne nedenle olursa olsun, terör irtibatı dışında ne zamandan beri olursa olsun süresiz bir şekilde öğrencilikle ilişiği kesilen bütün öğrencilerimize af hayırlı uğurlu olsun" dedi.

‘3600 EK GÖSTERGEYİ TEKLİF OLARAK TBMM’YE GETİRİYORUZ’

Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin gelecek hafta mecliste görüşüleceğini ifade ederek, "Bütün memurlarımızla ilgili 3600 ek göstergeyi de Allah’ın izniyle önümüzdeki hafta teklif olarak TBMM'ye getiriyoruz. Dolayısıyla işçimizi, çiftçimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi, toplumumuzun bütün kesimlerinin alım gücünü artırmak suretiyle bu konuda daha büyük bir refah payını bütün toplum kesimleriyle paylaşacağız ve Allah’ın izniyle mutlu müreffeh güvenli bir şekilde geleceğe hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.