Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1146
ALTIN
474.439
DOLAR
7.7172
STERLİN
9.9846
EURO
9.0389
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması...
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa...
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl yapılır?
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl...

Bakan Soylu: E-imza 2021'de kimliğe yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz, yakında e-imza'nın altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021 yılında o da kimliklere yüklenmiş olacak" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ekim 2020 Cuma 13:08
3 Okunma
Bakan Soylu: E-imza 2021'de kimliğe yüklenecek

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2-4 Ekim tarihleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri Eğitim Semineri'nin açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, her yıl bakanlığın bir teması olduğunu ve geçen yılki temasının 'eğitim, denetim, takip' olduğunu belirterek, bu kapsamda bakanlık tarihinin en yüksek eğitim ve denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi. 

'E-İMZA 2021'DE KİMLİĞE YÜKLENECEK'

Bakanlık bünyesindeki kurum ve kuruluşlardan hizmet alan vatandaşların memnuniyetini öğrenmek için genel araştırmalar ve anketler yaptıklarını ifade eden Bakan Soylu, özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir konsept değişikliğine gittiklerini belirtti. Bakan Soylu, "Vatandaşımızın oradaki memnuniyetinin ne kadar arttığını görüyoruz. Bir taraftan kimlik kartımızın içine ehliyetimizi yüklüyoruz. Daha da var. TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. E-imza'nın da yakında altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. İnşallah 2021 yılının belirli bir zaman diliminde o da kimliklere yüklenmiş olacak. Bir taraftan 112'ler var, acil çağrı merkezlerinin entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 olacak. Tek bir numaradan acil çağrı merkezlerine ulaşılabilecek. Hem bir kolaylığı hem bir modernliği sağlıyoruz. Bütün bunların hepsi, bizim açımızdan fevkalade önemli bir sorumluluğu da üstlenmemizi teşkil ediyor" dedi.

'İL ÖZEL İDARELERİNDE HEDEFİMİZ, VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'

Bakanlık içinde bütün kurumların senkronizasyonunu, uyumunu ve aynı anlayışı sağlayabilme konusunda iradelerinde bütünlük sağlamak istediklerini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bütünlüğü sağlamamız lazım. Bu temalar, bu prensipler, bu stratejiler sadece kağıt üzerinde veya konuşmalarda geçen soyut ifadeler değildir. Her biri kendi adına sahada takip ettiğimiz uygulama adımları olan, rakamlara yansıyan ve sonuçlar üreten işlerdir. İşte bütün bu stratejik değişim içinde İl Özel İdarelerimizin de aynı etkinlik ve verimlilikte yer almasını sağlamak üzere bu eğitimleri ve temasları sağlamak istedik. İnşallah bunu daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetim çok daha yoğun olacaktır. İl Özel İdareleri açısından önümüzdeki sürecin temel hedefi, verimliliği artırmaktır."

DHA

Son Güncelleme: 02.10.2020 13:31
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTÜBİTAKEimza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat planlamasına sahip ülke oyun kurucu olacak
Ziraat planlamasına sahip ülke oyun kurucu olacak
Dışişleri'nden AB'nin 'Türkiye kararları'na yanıt
Dışişleri'nden AB'nin 'Türkiye kararları'na yanıt
'Akdeniz politikamız daha da güç kazandı'
'Akdeniz politikamız daha da güç kazandı'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans