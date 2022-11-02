Ã‡avuÅŸoÄŸlu: TÃ¼rkiye'yi karÅŸÄ±larÄ±na almak ne demek iyi biliyorlardÄ±r

ANKARA -Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Yunanistanâ€™Ä±n bize yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanmasÄ± demek, Yunanistanâ€™Ä±n beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir ÅŸey. ArkanÄ±zda kim var, ona bakmayÄ±n. YanÄ± baÅŸÄ±nÄ±zda kim var, komÅŸu ve karÅŸÄ±nÄ±za almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kim var; ona bakÄ±n. Ä°ÅŸ birliÄŸi istiyorsanÄ±z hazÄ±rÄ±z; ama TÃ¼rkiyeâ€™yi karÅŸÄ±larÄ±na almak ne demek bunu da iyi biliyorlardÄ±r"Â dedi.



DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ±'nda (SETA) dÃ¼zenlenen 'Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de TÃ¼rk DÄ±ÅŸ PolitikasÄ±'Â panelinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin hedefinin ana Ã§Ä±karlarÄ±n korunmasÄ± olduÄŸunu belirterek, "Ege, DoÄŸu Akdeniz, KÄ±brÄ±s milli davalarÄ±mÄ±z. 2021 baÅŸÄ±nda Yunanistan ile diyalog mekanizmalarÄ±nÄ± yeniden canlandÄ±rmak ve pozitif gÃ¼ndemi geliÅŸtirmeye odaklanmÄ±ÅŸtÄ±k. Yunanistan, maalesef gerekli siyasi irade ve samimiyeti gÃ¶steremedi. BaÅŸta Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Dendias bizimle konuÅŸmak yerine hakkÄ±mÄ±zda ve aleyhimizde konuÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. ABD kongresinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± hatÄ±rlÄ±yorsunuz, aslÄ±nda bu bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damlaydÄ±" dedi.



'YUNANÄ°STAN BÄ°ZE Ã‡AMUR ATMAYA KALKTI'



Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunanistan'Ä±n bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n farklÄ± nedenleri olduÄŸuna dikkat Ã§ekip, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Ä°lk neden Ã¼lkemizin bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel dÃ¼zeyde yÃ¼kselen profilinden Yunanistan Ã§ok rahatsÄ±z. Oysa akÄ±llÄ± komÅŸu bunu avantaj gÃ¶rÃ¼r, lehine kullanÄ±r. Ä°kinci neden; Yunan iÃ§ politikasÄ±nda TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n maalesef prim yapmasÄ±. Her gÃ¼n TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemde olmasÄ± Yunanistan'a gerÃ§ek sorunlarÄ±nÄ± unutturuyor.Â Kendimden Ã¶rnek vereyim;Â 1 Ocak 2020-25 Ekim 2022 arasÄ±ndaÂ Yunanistan ile ilgili 40 tweet atmÄ±ÅŸÄ±m, aynÄ± dÃ¶nemde Dendias, TÃ¼rkiye ile ilgili attÄ±ÄŸÄ± tweet sayÄ±sÄ± 1080 yani gÃ¼nde 1 tweetten fazla. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Yunanistan'Ä±n maksimalist tutumu ve hukuk dÄ±ÅŸÄ±Â adÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± verdiÄŸimiz yanÄ±tlar Yunanistanâ€™Ä± Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±. Deniz yetki alanlarÄ± ile ilgili adalarÄ±n silahlandÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili hukuki argÃ¼manlarÄ±mÄ±zdan Yunanistan Ã§ok rahatsÄ±z oldu. PropagandasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ neden ise Yunanistanâ€™Ä±n stratejik vizyon eksikliÄŸi. Bizimle yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler halkÄ±nÄ±n da yararÄ±na olacakken, Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± hedef almayÄ± Yunanistan tercih ediyor. DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ konusunda da iÅŸ birliÄŸi yerineÂ gÃ¶Ã§menlere insanlÄ±k ve hukuk dÄ±ÅŸÄ± muamele yapÄ±yor. Bunlar ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Yunanistan sahte fotoÄŸraf ve bilgiler ile karalama kampanyasÄ± ile bize Ã§amur atmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±, tabiÂ biz de belgelerle bunlarÄ±n cevabÄ±nÄ± verdik. BatÄ± Trakyaâ€™daki TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na baskÄ±lar da ortada. AzÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n TÃ¼rk kimliÄŸini inkar ediyor. AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± uygulamÄ±yor. Bu hasÄ±m yaklaÅŸÄ±m Ege ve DoÄŸu Akdeniz konularÄ±nda da karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor."



â€˜OLDU BÄ°TTÄ°YÄ° KESÄ°NLÄ°KLE KABUL ETMEYÄ°Zâ€™



Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Egeâ€™nin, dostluk ve iÅŸ birliÄŸi denizi haline gelemediÄŸini belirterek, "Ege itilaflarÄ± yÄ±llardÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼lemiyor. Ege'de her iki Ã¼lkenin karasuyu geniÅŸliÄŸi 6 deniz milidir ancak Yunanistan TÃ¼rkiye'yi, Ege'de kara sularÄ±nÄ± 12 mile Ã§Ä±karmak ile tahdit ediyor. Ä°stanbul'dan Ã§Ä±kan bir gemi Antalya'ya, Yunanistan'Ä±n merhameti olmadan gidemeyecek;Â bu akla mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸar mÄ±? Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m toplantÄ±larda bu haritalarÄ± gÃ¶steriyorum, ÅŸunu soruyorum;Â â€˜Siz bÃ¶yle bir ÅŸeye evet der misiniz?â€™ Åžimdiye kadar â€˜Evetâ€™ diyeni duymadÄ±m. Biz 12 mil deÄŸil tek taraflÄ± olarak 6 milin 1 mil bile Ã¼zerine Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na kesinlikle izin vermeyiz. Egeâ€™yi fiilen Yunan gÃ¶lÃ¼ haline getirecek, bizi kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±za hapsedecek meÅŸru ve hayati Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±za zarar verecek bÃ¶yle bir oldu bittiÄŸi kesinlikle kabul etmeyiz. Ne pahasÄ±na olursa olsun Egeâ€™deki meÅŸru hak ve Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± koruma konusundaki kararlÄ± duruÅŸumuzu ilan ediyoruz" diye konuÅŸtu.



â€˜ULUSLARASI HUKUKUN Ä°HLALÄ°DÄ°Râ€™



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunanistanâ€™Ä±n hava sahasÄ± ihlali iddialarÄ±na da deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Yunanistan'Ä±n hava sahasÄ± iddialarÄ± ayrÄ±, dÃ¼nyada hiÃ§bir Ã¶rneÄŸi yok. Ege'de 6 mil kara suyu geniÅŸliÄŸine raÄŸmen 10 mil hava sahasÄ± uygulamasÄ± uluslararasÄ± hukukun ihlalidir. KÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n belirlenmesi bir diÄŸer sorun. Yunanistanâ€™Ä±n maksimalist tezlerine gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin Ege'de kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± yok. Bizim tezimiz ise kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ana kara esas alÄ±narak belirlenmesi ve ana karaya uzak olan adalara kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± verilmemesi yÃ¶nÃ¼nde. DoÄŸu Ege adalarÄ±, gayri askeri statÃ¼ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. EgemenliÄŸi de bu statÃ¼nÃ¼n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi koÅŸulu ile Yunanistanâ€™a devredilmiÅŸ ama Yunanistan 1960â€™lardan beri bu adalarÄ± silahlandÄ±rÄ±yor. 23 adadan en az 16â€™sÄ± silahlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu durum bizim gÃ¼venliÄŸimiz iÃ§in bir tehdit. Biz Yunanistanâ€™Ä±n uluslararasÄ± hukuka uymasÄ±nÄ± ve gayri askeri statÃ¼yÃ¼ yeniden tesis etmesin istiyoruz. YatÄ±ÄŸÄ± ihlalleri gÃ¼ndeme getiriyoruz, tutumumuzu da kayda geÃ§iriyoruz. Biz hukuki argÃ¼manlarÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyduk. Yunanistan kendi argÃ¼manlarÄ±na gÃ¼venmediÄŸi iÃ§in uluslararasÄ± adalet divanÄ±nÄ±n yargÄ± yetkisine bu konuda Ã§ekince koymuÅŸ durumda. Bize cevaben verilen yanÄ±t ise hukuki iÃ§erikten uzak, tamamen siyasi iÃ§erik. â€˜TÃ¼rkiye bizi tehdit ediyor, egemenliÄŸimize gÃ¶z dikiyor'Â gibi iÃ§eriksiz argÃ¼manlara baÅŸvuruyor. EÄŸer Yunanistan hazÄ±rsa biz de bu sorunlarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±na hazÄ±r olduÄŸumuzu her zaman sÃ¶ylÃ¼yoruz."Â



'YARGI YOLUNU TIKAYAN TARAF YUNANÄ°STAN'



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Egeâ€™deki sorunlarÄ±n neden Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸine iliÅŸkin, "Ä°lk neden Yunanistan'Ä±n Ege'yi bir Yunan denizi olarak gÃ¶rmesi, TÃ¼rkiyeâ€™nin hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± yok saymasÄ±. Onun iÃ§in Yunanistan Ege'deÂ TÃ¼rkiye ile hiÃ§bir iÅŸ birliÄŸi projesine de yanaÅŸmÄ±yor. Ä°kinci neden Yunanistanâ€™Ä±n kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer EgeÂ itilaflarÄ±nÄ± yok saymasÄ±dÄ±r. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ neden Yunanistanâ€™Ä±n Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in uluslararasÄ± yargÄ± yolunu tÄ±kmasÄ±. Yunanistan, UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±â€™nÄ±n zorunlu yargÄ± yetkisine 3 Ege itilafÄ± konusunda;Â hava sahasÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±, silahsÄ±zlandÄ±rma ve yeniz yetki alanlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusundaÂ Ã§ekince koydu. Yani 'Senin verdiÄŸin kararlarÄ± tanÄ±mam'Â diyor. Yunanistan samimi ve dÃ¼rÃ¼st deÄŸildir. Haktan yana gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, uluslararasÄ± yargÄ± yolunu tÄ±kayan taraf Yunanistanâ€™dÄ±r. Ã‡Ã¶zÃ¼m yerine AB ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeleri arkasÄ±nÄ± alÄ±p bize maksimalist pozisyonlarÄ±nÄ± kabul ettirebileceÄŸini umut ediyor Yunanistan. Maalesef AB de Yunanistanâ€™Ä±n deÄŸirmenine bu anlamda su taÅŸÄ±yor. Gerilimden beslenen taraf biz deÄŸiliz. Yunanistanâ€™Ä±n gerilimi dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye niyeti olsaydÄ± en baÅŸta gÃ¼ven arttÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine gelirlerdi. Bunu donduran taraf Yunanistanâ€™dÄ±r"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.



'GKRYÂ HARÄ°Ã‡ DOÄžU AKDENÄ°Zâ€™DE HERKESLE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NEÂ HAZIRIZâ€™



Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DoÄŸu Akdeniz politikalarÄ±nÄ±n 2 temel unsuru olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Ä°lki Ã¼lkemizin, ikincisi ise KKTCâ€™nin temel hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± ile omuz omuza milli davamÄ±zÄ± savunmaya devam edeceÄŸiz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±, hukukunu koruyacaÄŸÄ±z. DoÄŸu Akdenizâ€™de deniz yetki alanlarÄ± bir diÄŸer Ã¶nemli konu. Rum kesiminin Ã¼lkemizi ve KKTCâ€™nin haklarÄ±nÄ± ihlal ederek MÄ±sÄ±r, LÃ¼bnan ve Ä°srail ile anlaÅŸmalarÄ±nÄ± kabul etmedik. BelirlediÄŸimiz kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik ihlal Ã§abalarÄ± da oldu. 2021â€™den bu yana Yunanistan ve Rum kesiminin 9 defa girme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ oldu. Hem diplomasi ile hem de sahada aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler ile biz hiÃ§bir gemiyi buraya sokmadÄ±k. TÃ¼rkiye iÅŸ birliÄŸine aÃ§Ä±ktÄ±r, hakÃ§a paylaÅŸÄ±ma da aÃ§Ä±ktÄ±r. Bu kadar iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ± var, Ã¶neriyoruz;Â tek dertleri 'KKTC gelecek mi', kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeyler. Oysa KKTC ile Rum tarafÄ± arasÄ±nda hakÃ§a paylaÅŸÄ±mda bir anlaÅŸmaya varÄ±lsa DoÄŸu Akdenizâ€™deki sorunlarÄ±n birÃ§oÄŸu otomatikman Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼r. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY)Â hariÃ§ DoÄŸu Akdenizâ€™de herkesle iÅŸ birliÄŸi yapmaya hazÄ±rÄ±z. OnlarÄ±n ilk muhatabÄ± KKTC'dir. Ã–nce kendileri aralarÄ±nda hakÃ§a paylaÅŸÄ±m konusunda anlaÅŸsÄ±nlar, ondan sonra biz de bu iÅŸ birliÄŸine hep birlikte girelim. Rum kesiminin derdi, tanÄ±nmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermek iÃ§in bizi muhatap almak. Biz DoÄŸu Akdenizâ€™de de hem kendi haklarÄ±mÄ±z hem de KKTC'nin haklarÄ±nÄ± korumaya devam edeceÄŸiz"Â dedi.



'YUNANÄ°STANâ€™IN Ã‡ILDIRMASININ NEDENÄ° TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N GÃœÃ‡LENMESÄ°'



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sunumunun ardÄ±ndan sorularÄ± da yanÄ±tladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunanistanâ€™Ä±n son zamanlarda artan silahlanmasÄ±na iliÅŸkin gelen soruya, "Yunanistanâ€™Ä±n bize yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanmasÄ± demek, Yunanistanâ€™Ä±n beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir ÅŸey. ArkanÄ±zda kim var, ona bakmayÄ±n. YanÄ± baÅŸÄ±nÄ±zda kim var, komÅŸu ve karÅŸÄ±nÄ±za almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kim var; ona bakÄ±n. Ä°ÅŸ birliÄŸi istiyorsanÄ±z hazÄ±rÄ±z; ama TÃ¼rkiyeâ€™yi karÅŸÄ±larÄ±na almak ne demek bunu da iyi biliyorlardÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â



TÃ¼rkiye- Yunanistan iliÅŸkilerinin her zaman iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸunu vurgulayan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Her zaman da diplomasiyi Ã¶n plana Ã§Ä±karmÄ±ÅŸÄ±z. Kardak krizindenÂ sonra o gÃ¼nkÃ¼ adÄ±yla 'istikÅŸafi' bugÃ¼nkÃ¼ adÄ±yla 'istiÅŸari gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri' Yunanistanâ€™la baÅŸlatmÄ±ÅŸÄ±z, diplomatik yolla bunu Ã§Ã¶zelim diye. Yunanistan son zamanlarda 'KÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸalÄ±m' diyor 'DiÄŸerlerini konuÅŸmayalÄ±m' diyor. NasÄ±l Ã§Ã¶zeceksiniz bÃ¶yle durumda? GeÃ§miÅŸte Yunanistanâ€™la Ã§ok gerilimlerimiz oldu. Yunanistanâ€™Ä±n terÃ¶rist elebaÅŸÄ±nÄ± Ã¼lkesinde misafir ettiÄŸi bir gerÃ§ek. DHKP/C-PKK kamplarÄ± var Yunanistanâ€™da. Yunanistanâ€™la iliÅŸkilerin gerildiÄŸi zamanlara bakÄ±n. Bunlar TÃ¼rkiyeâ€™den kaynaklanmÄ±yor, Yunanistanâ€™dan kaynaklanÄ±yor. Son zamanlarda Yunanistanâ€™Ä±n Ã§Ä±ldÄ±rmasÄ±nÄ±n sebebi TÃ¼rkiyeâ€™nin her alanda gÃ¼Ã§lenmesi" dedi.Â



â€˜ABDâ€™NÄ°N TERAZÄ°SÄ° BOZULDUâ€™



Yunanistanâ€™da ABD Ã¼slerine iliÅŸkin soru Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABDâ€™ye soruyoruz; 'Bunlar Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± kurulan Ã¼sler' diyor. Burada inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil. Yunanistanâ€™da bulunan ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± tweet'ler tamamen Yunan yanlÄ± tweet'ler. TÃ¼rkiyeâ€™de de ABDâ€™nin bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi var. Biraz TÃ¼rkiyeâ€™yi desteklediÄŸini ima eden bir aÃ§Ä±klamasÄ± oldu mu bugÃ¼ne kadar? SonuÃ§ta ABDâ€™nin terazisi bozuldu. Kendilerine de uyarÄ±larda bulunduk. BunlarÄ±n Yunanistanâ€™a da bir faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Yunanistanâ€™Ä± Ã§Ã¶zÃ¼mden daha da uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledik" diye konuÅŸtu.



'MISIR SAMÄ°MÄ°YSE ADIM ATAR'



MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukriâ€™nin TÃ¼rkiye ile normalleÅŸme sÃ¼recinin durdurulmasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz tÃ¼m Ã¼lkelerle olduÄŸu gibi MÄ±sÄ±râ€™la da bir normalleÅŸme sÃ¼recine girdik. Åžimdi bir normalleÅŸme sÃ¼reci var. Bu ikili bir sÃ¼reÃ§. DiÄŸer taraftan biz bu normalleÅŸme sÃ¼recine baÅŸlarken MÄ±sÄ±râ€™la uluslararasÄ± platformlarda birbirimizin aleyhine olmama konusunda da anlaÅŸtÄ±k. DiÄŸer Ã¼lkelerle iliÅŸkilerimiz hÄ±zlÄ± normalleÅŸti. MÄ±sÄ±râ€™la hala yavaÅŸ gidiyor. Bunun da sebebi biz deÄŸiliz. MÄ±sÄ±r, iliÅŸkileri normalleÅŸtirme konusunda samimiyse adÄ±m atar. Libya ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Deniz Yetki AnlaÅŸmasÄ± ya da en son imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hidrokarbon AnlaÅŸmasÄ±, MÄ±sÄ±râ€™Ä±n aleyhine deÄŸil ki. MÄ±sÄ±r bizimle anlaÅŸma imzalarsa Yunanistanâ€™la yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmadan Ã§ok daha fazla deniz yetki alanÄ± elde edecek. 40 bin kilometrekareden bahsediyoruz. EleÅŸtirilere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Libyaâ€™daki hÃ¼kumetin meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â bÃ¶yle bir anlaÅŸmayÄ± imzalama yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor ama BirleÅŸmiÅŸ Milletler ÅŸu andaki yÃ¶netimi meÅŸru gÃ¶rÃ¼yor. Libya ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z daha Ã¶nceki gÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bugÃ¼ne uyarlanmasÄ± da MÄ±sÄ±râ€™Ä±n aleyhine deÄŸil. MÄ±sÄ±râ€™a yÃ¶nelik bir hamle deÄŸil. Biz olmasaydÄ±k Libya bugÃ¼n Suriye olacaktÄ±"Â dedi.



MÄ±sÄ±râ€™la uluslararasÄ± konularda bÃ¶lgesel konularda iÅŸ birliÄŸi yapma konusunda mutabakata varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan MÄ±sÄ±râ€™a yÃ¶nelik herhangi bir sorunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, herkes iÃ§in Ã¶nemliÂ Ã¼lke olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.



'TAHIL ANLAÅžMASININ UZATILACAÄžINA Ä°NANIYORUM'



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya'nÄ±n Ukrayna'dan tahÄ±l Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayan anlaÅŸmayÄ± askÄ±ya almasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin de "Rusya, gemilerine yÃ¶nelik son saldÄ±rÄ±lardan sonra haklÄ±dÄ±r- haksÄ±zdÄ±r yorum yapmÄ±yorum, bazÄ± gÃ¼venlik talepleri var. Rusyaâ€™nÄ±n ihraÃ§ etmek istediÄŸi gÃ¼bre ve tahÄ±l yaptÄ±rÄ±m listesinde deÄŸil ama bu iki Ã¼rÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yacak gemiler hala limanlara yanaÅŸamÄ±yor. Hala sigorta yaptÄ±ramÄ±yor ve Ã¶demeler yapÄ±lamÄ±yor. Fiili birÃ§ok geminin Ã¼lkeleri de bu yÃ¼kÃ¼ taÅŸÄ±maktan Ã§ekiniyorlar Ã§Ã¼nkÃ¼ yaptÄ±rÄ±mlar var. TahÄ±lÄ±n daha az geliÅŸmiÅŸ ya da geliÅŸmekte olan Ã¼lkelere gitmesi ve kendi Ã¼rÃ¼nlerinin ihracatÄ±nda yaÅŸanan sorunlar. Biz gerek ABD gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse de BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel SekreterliÄŸi nezdinde her seferinde giriÅŸimlerde bulunduk. Bu konuda da bir mutabakat var. Rusyaâ€™nÄ±n ihraÃ§ ettiÄŸi Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶nÃ¼ndeki engelleri kaldÄ±rmak Rusyaâ€™yÄ± savunmak anlamÄ±na gelmiyor. Uzmanlar deÄŸerlendiriyor. GÃ¼bre alamazlarsa Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon Afrikaâ€™nÄ±n tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retimi yÃ¼zde 20 azalacak. Bu Ã§ok ciddi bir sorundur. TahÄ±l anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ± ve sorunsuz bir ÅŸekilde iÅŸlemesi konusunda mutabakata varacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum"Â diye konuÅŸtu.