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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 17:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, bugün Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Ortaya çıkarılan her mezar, ebedi ıstıratgahına uğurladığımız her şehit, 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri  bize tekrar hatırlatıyor.  Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç'in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz" dedi.

'BOSNA HERSEK'İN İSTİKRARI TÜM AVRUPA İÇİN ZARURİDİR'

Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin ne surette olursa olsun geri plana itilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Savaş suçlusu Ratko Mladic hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak adaletin tecellisi yolunda alınan bu ve benzeri kararlar, soykırımın suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir. Adaletin yerini bulması da Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri; nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek'in iç barış ve huzurunu koruması son derece önemlidir. Ülke içindeki her bir bölgenini istikrarı Bosna Hersek için, Bosna Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu düşüncülerle sözlerime son verirken aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Rabbim sizleri ve bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SrebrenitsaCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanSoykırım
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