Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin, "Diasporalar, gerek Fransa'da gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar, tabi bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete döndürecek olan, Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkand kentine hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Semerkand zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut iş birliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız. Ziyaretim kapsamında, zirveye katılacak devlet ve hükumet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkand Zirvesi'nin; ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz" diye konuştu.



'BU BİR LİDER SİYASETİ'



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda yeniden sevkiyatın başlaması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nasıl ikna ettiğine ilişkin soru üzerine, "Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le yaptık. Tabi birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Birbirimize olan özgüven ve saygı, bizi bu tür adımları atmaya teşvik ediyor ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop'la ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar; tabi bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz" dedi.



'BİZLER DOST KAZANMAYA GAYRET EDİYORUZ'



Erdoğan, Ermenistan ile normalleşme sürecinin hangi aşamada olduğuyla ilgili de "Ermenistan'la en son Prag'da görüşmeler yaptık ve kendilerine de şunu söyledik; 'Siz eğer Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir'. Bunu çok açık ve net kendilerine ifade ettik. Şu an itibarıyla henüz bu aşamaya gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar, gerek Fransa'da gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar, tabi bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi, bunu başarırsa hele hele bir de gerek Laçin gerek Zengezür'le ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler" diye konuştu.



'RUSYA'NIN HERSON'LA İLGİLİ KARARI OLUMLU'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk çalışmalarına ilişkin de "Ara buluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ama bu iş ne zaman biter, bunu söylemek akıl karı değil. Ancak Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu, önemli bir karar. Temennim odur ki G-20'ye Rusya'dan katılım olursa orada tabi ruberu görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasimizi Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz ve temennimiz o ki ara buluculukta başarılı olalım ve savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım" dedi.