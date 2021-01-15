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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ocak 2021 Cuma 16:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine dün yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız" dedi.

S-400'lerle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz" şeklinde konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
AşıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYan Etki
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