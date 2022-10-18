CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: TÃ¼rkiye artÄ±k geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler programÄ± iÃ§erisinde yerini aldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde 'e-Ä°nsan ProgramÄ±'nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan,Â demokrasi ve kalkÄ±nma devrimlerinin gerisinde hep 'Ã¶nce insan' anlayÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, "TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±nÄ± sadece yollarda, kÃ¶prÃ¼lerde, binalarda aramak eksik bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. AsÄ±l bÃ¼yÃ¼k kalkÄ±nma atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± eÄŸitimi ile Ã¶ÄŸretimi ile sosyal destekleri ile insan kaynaÄŸÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtirmekte gÃ¶sterdik. Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca sÃ¼re kaliteli hayat sÃ¼rme, sosyal devlet gÃ¼vencesine kavuÅŸma, velhasÄ±l insan olmanÄ±n gerektirdiÄŸi birÃ§ok kaynaktan faydalanamamÄ±ÅŸtÄ±r.Â GeÃ§tiÄŸimiz 20 yÄ±lda Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve asÄ±rlÄ±k kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± telafi ettiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her bir eser ve hizmet iÅŸte bu eksiklikleri giderme amacÄ± taÅŸÄ±yordu. Hamdolsun bugÃ¼n 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n her biri eÄŸitim Ã¶ÄŸretimden saÄŸlÄ±ÄŸa, ulaÅŸÄ±mdan spora tÃ¼m alanlarda belirli bir standardÄ±n Ã¼zerinde hayat kalitesine sahiptir" dedi.

'ESTETÄ°KTE Ã‡OK CÄ°DDÄ° OPERASYONLAR GERÃ‡EKLEÅžÄ°YOR'

ErdoÄŸan, saÄŸlÄ±k hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar hayatÄ±n her alanÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸekilde geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin dahi Ã§ok Ã¼zerinde standartlarda verdiklerini kaydederek, "Åžu anda bu noktada hocalarÄ±mÄ±z Ã§ok Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. Ä°ÅŸte en son malum BartÄ±nâ€™daki Amasra olayÄ±nda 41 ÅŸehidimiz var. Ancak bu 41 ÅŸehidimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n oradaki yaralÄ±larÄ±mÄ±za anÄ±nda mÃ¼dahale ile onlarÄ± saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸturmak, 6 tane de aÄŸÄ±r olan ki bir tanesinin ÅŸuuru aÃ§Ä±ktÄ±; hastanede ziyaret ettim. DiÄŸer 5 tanesinin durumu biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Ve belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶neminde Ä°stanbulâ€™da yanÄ±k iÃ§in bir hastane veya hastanede bÃ¶yle bir bÃ¶lÃ¼m yoktu. Bir tane vardÄ±. OrayÄ± gezdim. GezdiÄŸimde maalesef paslÄ± kÃ¼vetler vardÄ±; ama biz ÅŸimdi bunlarÄ± aÅŸtÄ±k. Åžu anda bizim ÅŸehir hastanelerimizde bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok ve Ä°stanbulâ€™daki Ã‡am Sakura Hastanemizde tedavi gÃ¶ren bu yanÄ±k durumlarÄ± aÄŸÄ±r olan bu hastalarÄ±mÄ±z ÅŸu anda TÃ¼rkiyeâ€™de adeta bir numara konumunda olan profesÃ¶rlerimiz tarafÄ±ndan tedavileri yapÄ±lÄ±yor. Estetikte ÅŸu anda yine aramÄ±zda olan hocalarÄ±mÄ±z TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§ok Ã§ok ciddi operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar. Nereden nereye geldiÄŸimizi sÃ¶yleme bakÄ±mÄ±ndan bunlar Ã§ok Ã¶nemli"Â dedi.

'HAVALÄ°MANI SAYIMIZÂ 58 OLDU'

ErdoÄŸan, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda ise, "TerÃ¶rle mÃ¼cadeleden sÄ±nÄ±r emniyetine ve asayiÅŸe kadar tÃ¼m alanlarda huzuru tesis ederek, insanlarÄ±n gece gÃ¼ndÃ¼z gÃ¼ven iÃ§inde hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmelerini saÄŸladÄ±k. HatÄ±rlayÄ±n; GÃ¼neydoÄŸu'da belli saatten sonra dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi; ama ÅŸimdi gece saat 12'ye 1'e kadar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸarÄ±da bÃ¼tÃ¼n kafelerde, restoranlarda geziyorlar. BÃ¶yle bir durumlarÄ± var. Buralara geldik. Bu durumlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bunlar durup dururken olmadÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir azmin, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n neticesinde bunu gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ãœlkenin 4 bir yanÄ±nda eÄŸer bu huzur varsa, konfor varsa, gÃ¼venli ulaÅŸÄ±mÄ± temin eden uÃ§ak seferleri baÅŸladÄ±ysa ki gÃ¶reve geldiÄŸimiz TÃ¼rkiyeâ€™de 26 havalimanÄ±mÄ±z vardÄ±. Åžimdi 58 havalimanÄ±na ulaÅŸtÄ±k. TÃ¼rkiyeâ€™nin 4 bir yanÄ±nda havalimanÄ±na indikten sonra yarÄ±m saat bilemediniz 45 dakikada evinize ulaÅŸabiliyorsunuz. GÃ¶reve gelirken, 'batÄ±da ne varsa doÄŸuda da, gÃ¼neydoÄŸuda da o olacak'Â demiÅŸtik ve bunu baÅŸardÄ±k. Zira burasÄ± TÃ¼rkiye. ArtÄ±k geri kalmÄ±ÅŸ Ã¼lkeler silsilesi iÃ§erisinde deÄŸil, az geliÅŸmiÅŸ te deÄŸil; TÃ¼rkiye de artÄ±k geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler programÄ± iÃ§erisinde yerini aldÄ±"Â diye konuÅŸtu.

'DEÄžERLERÄ° ESAS ALAN BÄ°R Ä°NSAN KAYNAÄžI KÃœLTÃœRÃœ OLUÅžTURMANIN PEÅžÄ°NDEYÄ°Z'

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™nin dijitalleÅŸme sÃ¼recinde 900â€™den fazla kurumunun 6 bin 800â€™den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±na ulaÅŸan e-Devlet kapÄ±sÄ± uygulamasÄ±yla dÃ¼nyada ilk sÄ±ralara yerleÅŸtiÄŸini belirterek, "Her alanda cumhuriyet tarihinde yapÄ±lanlarÄ±n tamamÄ±nÄ± 5â€™e, 10â€™a katlayan benzer atÄ±lÄ±mlarÄ± saymak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. GeliÅŸen, bÃ¼yÃ¼yen, modernleÅŸen TÃ¼rkiyeâ€™de diÄŸer alanlar gibi Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ ve kamu kesimiyle Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± da bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸime uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. Kamu personel rejiminin hÃ¼kÃ¼metlerimiz dÃ¶neminde deÄŸiÅŸtirmekte en Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, halen de istediÄŸimiz seviyeye getiremediÄŸimiz alan olduÄŸunu itiraf etmek isterim. Ãœlkemizde kamu; diÄŸer hususlarda olduÄŸu gibi insan kaynaklarÄ± yÃ¶netiminde de lokomotiftir, moderndir, belirleyici role sahiptir. Bu anlayÄ±ÅŸla yeni yÃ¶netim sistemimizi tasarlarken 'doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± bir insan kaynaklarÄ± ofisi kuralÄ±mâ€™ dedik ve kurduk. AmacÄ±mÄ±z bu yapÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hem kamunun hem de genel olarak Ã¼lkenin insan kaynaÄŸÄ± projeksiyonunu ve yÃ¶nlendirmesini yapmaktÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ kalkÄ±nma hedefleri ile de uyumlu bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi, ÅŸeffaflÄ±k, hesap verilebilirlik, yenilikÃ§ilik ve liyakat gibi deÄŸerleri esas alan bir insan kaynaÄŸÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ oluÅŸturmanÄ±n peÅŸindeyiz. Åžu anda bunu kovalÄ±yoruz. Ä°nsan kaynaklarÄ± ofisimiz tarafÄ±ndan bu amaÃ§la geliÅŸtirilerek, uygulamaya konulan sistemlerin tamamÄ± da yerli ve milli olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r"Â diye konuÅŸtu.Â

'Ä°LMÄ°N ULAÅžAMADIÄžI YER BIRAKMADIK'

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™deki Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ± 81 ilin tamamÄ±na yayarak artÄ±rÄ±rken kendilerine yÃ¶neltilen kimi eleÅŸtiriler olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"IÄŸdÄ±râ€™dan oradaki gencimiz Ã¼niversiteye gidecekse ta Ä°stanbulâ€™a veya Ankaraâ€™ya niye gelsin? Biz dedik ki 'hocalarÄ±mÄ±zÄ± oradaki Ã¼niversiteye gÃ¶nderelim,Â MuÅŸâ€™a gÃ¶nderelim, AÄŸrÄ±â€™ya gÃ¶nderelim.' Ve oradaki Ã¼niversitelerimizi yaptÄ±k. Åžimdi ne oluyor; hocalarÄ±mÄ±z o Ã¼niversitelere gidip orada ders veriyor ve oradaki gencimiz Ankara, Ä°zmir, Ä°stanbul buralara gelme meÅŸakkatini Ã§ekmiyor. Yani biz ilmi tahsil etmek iÃ§in artÄ±k hocalarÄ±mÄ±zÄ± seferber ettik. SaÄŸ olsun hocalarÄ±mÄ±z oralarda bu dersleri vermek suretiyle genÃ§liÄŸimiz Ã§ok daha Ã¶zgÃ¼venle yetiÅŸme sÃ¼recine baÅŸladÄ±. 76â€™dan 208â€™e Ã§Ä±ktÄ±, ÅŸu anda 208 Ã¼niversitemiz var. Ve bÃ¼tÃ¼n bu Ã¼niversitelerle birlikte oralarda ister istemez anaokulundan ilk, orta Ã¶ÄŸretime kadar hepsini de gÃ¼Ã§lendirerek ayrÄ± bir statÃ¼yÃ¼ yerleÅŸtirmiÅŸ olduk. Ä°lmin adeta ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± yer bÄ±rakmadÄ±k. BunlarÄ±n en Ã§ok dile getirilenlerinden biri de bazÄ± Ã¼niversitelerimizde boÅŸ kalan kontenjanlardÄ±. GerÃ§i yapÄ±lan son dÃ¼zenleme ile bu sorun da Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Bu sene bÃ¶yle bir sorun olmadÄ±" dedi.

'DÄ°KKATÄ°MÄ°ZÄ° Ä°STÄ°HDAM ALANLARININ Ã‡OÄžALTILMASINA VERÄ°YORUZâ€™

ErdoÄŸan, Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rma sebeplerinden birinin geÃ§miÅŸte en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± kaynaÄŸÄ± olan yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime ulaÅŸÄ±labilirlik sorununu Ã§Ã¶zmek olduÄŸunu ifade ederek, "Hamdolsun bu amacÄ±mÄ±za ulaÅŸarak, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde sadece ulaÅŸÄ±labilirliÄŸi deÄŸil fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini de temin ettik. BÃ¶ylece Ã¼niversitelerimizi seÃ§kinci bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla belli zÃ¼mrelerin, belli gelir seviyesinde insanlarÄ±n eriÅŸtiÄŸi bir alan olmaktan Ã§Ä±kardÄ±k. BugÃ¼n artÄ±k ortaÃ¶ÄŸretimden mezun olan her Ã¶ÄŸrencimize yetecek seviyede Ã¼niversite kontenjanÄ±na sahibiz. Åžimdi tÃ¼m dikkatimizi ve kaynaklarÄ±mÄ±zÄ± eÄŸitimin kalitesinin yÃ¼kseltilmesine, Ã¼niversitelerden mezun olan genÃ§lerimizin istihdam alanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ±na veriyoruz. Ã–ncelikle Ã¼niversiteye hazÄ±rlanan evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸru bÃ¶lÃ¼m ve meslek tercihi yapabilmelerini temin iÃ§in 40 bini aÅŸkÄ±n rehber Ã¶ÄŸretmenimizle danÄ±ÅŸman bilgi sistemi Ã¼zerinden iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yoruz. AyrÄ±ca Ã¼niversitelerimizin mezun iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m performanslarÄ±nÄ± dÃ¼zenli olarak Ã¶lÃ§en bir sistem kurduk.Â YapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlere gÃ¶re hazÄ±rlanan raporlar hem Ã¼niversitelere hem de rehber Ã¶ÄŸretmenlere gÃ¶nderilerek ilgili tÃ¼m taraflarÄ±n gerÃ§ek fotoÄŸrafÄ± gÃ¶rmesini saÄŸlÄ±yoruz"Â diye konuÅŸtu.

â€˜YETENEK KAPISI HÄ°ZMETÄ°NÄ° DEVREYE ALDIKâ€™

ErdoÄŸan, tÃ¼m Ã¼niversitelerde faaliyete geÃ§en kariyer merkezlerinin genÃ§lerle reel sektÃ¶r arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ vazifesi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Reel sektÃ¶rÃ¼n talebiyle genÃ§lerimizin kariyer hayallerini buluÅŸturmaya yÃ¶nelik 'Yetenek KapÄ±sÄ±' hizmetini devreye aldÄ±k. Hala hazÄ±rda 1,2 milyonu aÅŸkÄ±n Ã¶ÄŸrenci ve mezun ile 8 bini aÅŸkÄ±n iÅŸveren ve kariyer danÄ±ÅŸmanÄ± yetenek kapÄ±sÄ± Ã¼zerinden Ã¼cretsiz bir ÅŸekilde bir araya gelebilmektedir. Ã–ÄŸrencilerimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer Ã¶nemli sorunu, ulusal staj programÄ±nÄ± adil ve verimli bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturduk; kiÅŸisel bilgilerin gizli tutulduÄŸu yetenek havuzu kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n stajyer Ã¶ÄŸrenci temininde giderek daha Ã§ok raÄŸbet gÃ¶sterdiÄŸi bir diÄŸer Ã¶nemli programÄ±mÄ±zdÄ±r. BÃ¶ylece herhangi bir aracÄ±ya ve onun getirdiÄŸi ÅŸÃ¼pheye mahal bÄ±rakmadan stajyer insan kaynaÄŸÄ± arzÄ± ile talebini buluÅŸturma imkanÄ± elde ettik. Bu sistemde herkesin referansÄ±;Â kendi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Son 2 yÄ±lda 160 bini aÅŸkÄ±n gencimiz Ã¼creti ve sigortasÄ± devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan bu program Ã¼zerinden kamu kurumlarÄ±nda staj yapma imkanÄ± bulmuÅŸtur. ProgramÄ±n OECD tarafÄ±ndan Ã¶rnek uygulama olarak gÃ¶sterilmiÅŸ olmasÄ± doÄŸru istikamette gidildiÄŸinin iÅŸaretidir."Â