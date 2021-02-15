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İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin!" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 10:19
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İletişim Başkanı Altun: Önce PKK'ya terör örgütü deyin!

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitler üzerinden yapılan tartışmalara değinerek Twitter üzerinden açıklama yaptı. Altun yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin acısını derinden hissettiğimiz böyle bir günde üç kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin! Necip milletimiz, satılmış zihniyetlere, mandacılara, iki yüzlü ahlaksızlara, terörle ve memleket düşmanlarıyla aynı yatağa girenlere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice zorluğun üstesinden gelmiştir. Haysiyetsizlerin milletimizin uhuvvetini idrak edememesi pek tabiidir" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanı Fahrettin AltunTwitter Hesabı
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