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Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da gün doğumu ile birlikte gül bahçesinde kadın işçileri ziyaret ederek, birlikte gül topladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 08:54
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Kılıçdaroğlu, gün doğumunda işçilerle gül topladı

Isparta’nın Gönen ilçesi Senirce köyünde gül bahçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde üzerinde gül resimleriyle birlikte Atatürk ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu ‘Ülkem Sizinle Gül Kokacak’ yazılı pankartla karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yağı dünyaca ünlü parfümlerde kokunun kalıcılığını sağlamak için kullanılan, ayrıca gülsuyu, sabun, kolonya, lokum, reçel gibi birçok ürüne de dönüştürülen Isparta gülünü toplamak için saat 05.45’te Gönen ilçesindeki bir gül bahçesine geldi. Gül işçileri tarafından topladıkları güllerin konulduğu, önden bağlamalı bir çuval verilen Kılıçdaroğlu, gül işçisi Halime Karaöz ile birlikte gül topladı.

Kılıçdaroğlu hem gül toplayıp hem de işçilerin sorunlarını dinledi. Halime Karaöz, bu yıl yağışların az olması ve sıcak nedeniyle gül çiçeklerinde verimin düşük olduğunu anlattı. Çiftçinin zor durumda olduğundan da bahseden Karaöz, çok sıkıntı yaşandığını, genel olarak harcanan emeğin karşılığının alınamadığından yakındı.

Karaöz, CHP Genel Başkanı Kılıçaroğlu’ndan, çocuğu olmadığı için tedavide yardım talebinde de bulundu. Kılıçdaroğlu, "Olur" diyerek yardım edileceğini belirtti ve danışmanları tarafından Karaöz’ün telefon numarasının alınmasını istedi.

Gül bahçesindeki çocuklarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu’na topladığı güller hediye edildi. Ardından gül toplayan kadın işçilerle bahçede kurulan yer sofrasında kahvaltı yapıldı.

Sonrasında Gönen Belediyesi’ni ziyaret için ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, hem yol üzerinde hem de belediye girişinde gül dökülerek karşılandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPIspartaGönenKemal KılıçdaroğluBahçeGülIşçi
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