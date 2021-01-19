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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da apartman görevlileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece'de İstanbul 3. Bölge Apartman Görevlileri ile buluştu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2021 Salı 14:24
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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da apartman görevlileri ile bir araya geldi

İSTANBUL - Sefaköy Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Ben size sorunlarınızı çözmek için hizmet etmek istiyorum. Bu kadar açık, bu kadar net. Ben sizden oy istemiyorum. Altını çizeyim. Oy sizin vicdanınıza aittir. Gidersiniz beğenirsiniz, verirsiniz vermezsiniz. Ama ben politikacı olarak oy veren vermeyen herkesin sorununa talip olmak ve çözmek zorundayım. Bu yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset anlayışı bu. Siyasetin temelinde ahlak olmazsa hiçbir şey olmaz. Ülkenin sorunlarını çözemez. Siyasetin temelinde ahlak olması lazım. Milyonlarca üniversite mezunu işsizse ve bir kişi beş yerden maaş alıyorsa oturup düşünmemiz lazım. Vicdan denen bir şey var." dedi.
 

Apartman görevlilerine örgütlenmelerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlileri sorununuz var mı elbette var. Örgütlenin. Sorun sizden mi kaynaklanıyor siyasetten mi? İkimizden de kaynaklanıyor. Siz örgütlendiğiniz zaman güçlü olursunuz. Bakın sayınıza, Türkiye geneli en az bir milyon kişisiniz. Bir milyon kişi bir araya gelip ses çıkardığında Türkiye'yi sallarsınız. Taşeron işçileri nasıl örgütlediysek... Dernek kurun, sesinizi çıkarın. Ben sizin sözcünüz olacağım. Mecliste, meydanda, sokakta, parkta, lokantada her yerde derdinizi anlatacağım ve siz kadro alacaksınız. Bir araya gelin dernek kurun, örgütlenin. Sorunlarınızı anlatın. Temsilcilerinizi seçin. Her yerde sözcünüz olacağım. Gerekirse sizin sözcünüzü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grupta kürsüye çıkaracağım. Herkes dinlesin." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKüçükçekmeceApartman Görevlileri
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