Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
826.46
DOLAR
13.63
STERLİN
18.59
EURO
15.53
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...

Milli Yol Partisi lideri Çayır’dan ‘Sıla Şentürk’ açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2022 Perşembe 14:16
Milli Yol Partisi lideri Çayır’dan ‘Sıla Şentürk’ açıklaması

ANKARA - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada “Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde, cezaların artırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız” dedi.


 

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkezi binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çayır, Milli Yol Partisi olarak, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş’taki davaya katıldıklarını söyledi. Çayır, dava ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hala hadisenin kıyısından kenarından dolaşılmaktadır. İşin ehemmiyeti ve aslı unutulmaktadır. Bu iş nasıl oldu? Bu işin müsebbibi kim? Kimler kurguladı? Kimler var? Bunların cevabı yerine çok basit, sırf milleti ve kamuoyunu yönlendirmeye, avutmaya yönelik birtakım adımlar atılmaktadır. Rahmetli genel başkanımız şehit edilmiş. Helikopterde aygıtları söken insanlar delil karartmadan, yok etmekten değil, adi hırsızlık davasından yargılanmaktalar. 3 gün boyunca Kahramanmaraş’ta görülen davanın esası budur. Şu anda bunun dışında hiçbir dava yok. Sivas’ta görülen dava daha farklı bir şey. Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye ne yazık ki, gerçeklerle yüzleşmek yerine bazı hakikatlerin üzerine örtmekte mahir. Bütün iktidarlar bugüne kadar böyle yapmış. Hala 40 sene önce ölenlerin şu an bile katilleri, suçluları yok. Türkiye faili meçhulleri bu şekilde fazlalaştırdığı müddetçe istikbal ve gelecek anlamında da milletin endişe duyması çok normal. Milli Yol Partisi ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşları olarak biz bu davayı kapattırmayacağız. Bu dava milletin gönlünde, vicdanında nasıl açıksa, açık kalmaya devam edecek. Takipçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.


 

‘YETKİLİLERİN DERHAL GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMESİ GEREKİYOR’


 

Çayır, Giresun’da eski nişanlısı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk (16) ile ilgili, “Savunmasız kızlarımıza ve kadınlarımıza bu zulmü, çarpıklığı artık ortadan kaldırmak zorundayız. Hükümet, kamuoyu, Sivil Toplum Kuruluşları, partiler bir araya gelerek buna bir önlem almak zorundalar. Bunu önleyemezsek aslında katledilenler, bıçaklananlar öz kızlarımızdır. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yetkililerin derhal bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Milletin beklentilerine karşılık verecek şekilde, cezaların artırımı dahil olmak üzere hatta kimi caydırıcı tedbirler almak zorundayız” dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi ÇayırGiresunSıla Şentürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir"
"Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir"
Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı
Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı
Nazlıaka: Artık yeter!
Nazlıaka: Artık yeter!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans