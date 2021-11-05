Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,577.55
ALTIN
561.03
DOLAR
9.72
STERLİN
13.09
EURO
11.23
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...

Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Kasım 2021 Cuma 16:04
0 Okunma
Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz

TOKAT -  MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Tokat'ta geldi. İnce ilk olarak Zile ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnci, ardından Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı. Burada bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, ‘Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız' sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?” sorusuna Muharrem İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz. Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz" dedi. 

'İTTİFAKLARA SEÇİME YAKIN BAKACAĞIZ'

Üçüncü bir ittifak olup olmayacağı sorusuna ise İnce, "Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Ortada henüz seçim yokken ittifakları konuşmanın siyasi partinin azmini düşüreceği, siyasi partinin iddiasını yok edeceğini düşünüyoruz. Dolaysıyla biz Memleket Partisi olarak 50+1 alacakmış gibi tek başımıza iktidar olacak gibi çalışacağız. Seçime yakın bakacağız. Bu yorgun iktidarı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 

Zile ilçe teşkilatının açılışının ardından İnce, ekibi ile birlikte halay çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem İnce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması
Mustafa Sarıgül: İşsizliği, pahalılığı ve yoksulluğu gündemde tutacağız
Mustafa Sarıgül: İşsizliği, pahalılığı ve yoksulluğu gündemde tutacağız
Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır
Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans